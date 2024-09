« QuantumStreet IA est ravi d’étendre son utilisation de Watson Discovery et de Watson Studio dans les modèles de fondation IBM watsonx.ai et watsonx.data. Ces capacités permettront aux gestionnaires d’investissement non techniques d’avoir un accès plus que nécessaire aux outils d’IA/ML pour les aider à gérer les risques et à identifier les opportunités de marché. »



QuantumStreet est la division institutionnelle d’EquBot et le partenaire fintech d’IBM. Aujourd’hui, nous sommes un leader mondial des stratégies d’investissement pilotées par l’IA, avec plus de 5 milliards de dollars investis sur notre plateforme. Grâce aux capacités d’IA générative, nous continuerons à offrir un avantage concurrentiel à nos clients.

Chida Khatua

PDG

QuantumStreet AI