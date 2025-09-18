La Qatar Development Bank accélère la transformation numérique

Services bancaires transparents grâce à une intégration robuste

Passer à la modernisation numérique

Dans le cadre de son parcours de transformation numérique, la Qatar Development Bank (QDB) souhaitait moderniser son infrastructure informatique afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, rationaliser les services bancaires et assurer la sécurité et la conformité. L’environnement informatique existant de la banque a été construit sur IBM® App Connect Enterprise (ACE). Cependant, à mesure que la technologie évoluait, QDB a reconnu la nécessité de passer à une architecture plus moderne, cloud native et pilotée par API.

La banque a donné la priorité à l’optimisation de l’intégration, de la surveillance et de la gestion des ressources pour améliorer la fiabilité des applications, réduire les frais opérationnels et stimuler l’innovation. L’objectif était de mettre en œuvre une solution capable de prendre en charge des applications conteneurisées pour gagner en agilité et en évolutivité tout en maintenant des normes de sécurité robustes.
35 000 appels API traités par jour 1 773 temps de réponse API moyen en millisecondes
Moderniser le secteur bancaire avec des solutions cloud natives

QDB a entamé son parcours de modernisation en s’appuyant sur IBM Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM Instana et IBM Turbonomic pour améliorer son infrastructure bancaire numérique.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) est devenu la principale plateforme d’intégration, acheminant de façon fluide les transactions bancaires mobiles et Internet via IBM API Connect et ACE. IBM API Connect a sécurisé toutes les API à l’aide d’Open Authorization (OAuth), tandis qu’ACE a enrichi et orchestré les demandes entrantes pour répondre aux exigences du système.
  • Instana a fourni une surveillance de bout en bout avec une visibilité en temps réel sur l’infrastructure informatique de la banque. Grâce à l’analyse de la cause racine alimentée par l’IA, la banque a résolu rapidement les problèmes, minimisant les interruptions de service.
  • Turbonomic a optimisé la gestion des ressources applicatives par l’allocation dynamique de la capacité du processeur, de la mémoire et du stockage pour garantir des performances optimales tout en minimisant les coûts.

Ensemble, ces solutions ont contribué à moderniser les opérations de QDB, en offrant une expérience bancaire évolutive, sécurisée et efficace.
Atteindre l’excellence opérationnelle et améliorer la satisfaction des clients

La collaboration avec IBM a permis à QDB d’améliorer considérablement ses services bancaires numériques, d’améliorer l’expérience client et de stimuler l’efficacité opérationnelle.

  • Transactions transparentes : CP4I a permis un traitement fluide et sécurisé des transactions financières pour des millions d’utilisateurs, renforçant ainsi la réputation de fiabilité de la banque. Dans le cadre de cette modernisation, QDB est parvenue à migrer 164 API à l’aide d’API Connect et 65 applications ACE, prenant en charge 22 applications critiques sur l’ensemble de la plateforme.
  • Résolution proactive des problèmes : Instana a contribué à réduire les temps d’arrêt grâce à la surveillance en temps réel et à l’identification et la résolution des problèmes pilotées par l’IA, améliorant ainsi la continuité des services. Le système gère désormais en moyenne 35 000 appels API par jour avec un temps de réponse moyen de 1 773 millisecondes, garantissant ainsi des performances et une réactivité élevées à l’échelle.
  • Ressources optimisées : Turbonomic a contribué à réduire les coûts opérationnels en automatisant la gestion des ressources, garantissant ainsi l’évolutivité nécessaire pour répondre aux pics de demande. La solution a aidé QDB à maintenir une qualité de service constante tout en maximisant l’efficacité de l’infrastructure.

Ces avancées ont fait de QDB un leader de la banque numérique, l’aidant à proposer des expériences de grande qualité à ses clients et établissant de nouvelles références en matière d’efficacité opérationnelle dans le secteur financier.
À propos de la Qatar Development Bank

La Banque de développement du Qatar (QDB) est une institution financière basée à Doha, au Qatar, dédié à la diversification économique et au soutien de la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans la région. Fondée en 1997, QDB fournit des solutions financières et de conseil innovantes pour renforcer les capacités des entrepreneurs et des acteurs économiques. Clairement engagée en faveur du développement durable, la banque sert un large éventail de clients dans divers secteurs, contribuant ainsi à la vision du Qatar d’une économie fondée sur la connaissance.

