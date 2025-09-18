Services bancaires transparents grâce à une intégration robuste
Dans le cadre de son parcours de transformation numérique, la Qatar Development Bank (QDB) souhaitait moderniser son infrastructure informatique afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, rationaliser les services bancaires et assurer la sécurité et la conformité. L’environnement informatique existant de la banque a été construit sur IBM® App Connect Enterprise (ACE). Cependant, à mesure que la technologie évoluait, QDB a reconnu la nécessité de passer à une architecture plus moderne, cloud native et pilotée par API.
La banque a donné la priorité à l’optimisation de l’intégration, de la surveillance et de la gestion des ressources pour améliorer la fiabilité des applications, réduire les frais opérationnels et stimuler l’innovation. L’objectif était de mettre en œuvre une solution capable de prendre en charge des applications conteneurisées pour gagner en agilité et en évolutivité tout en maintenant des normes de sécurité robustes.
QDB a entamé son parcours de modernisation en s’appuyant sur IBM Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM Instana et IBM Turbonomic pour améliorer son infrastructure bancaire numérique.
Ensemble, ces solutions ont contribué à moderniser les opérations de QDB, en offrant une expérience bancaire évolutive, sécurisée et efficace.
La collaboration avec IBM a permis à QDB d’améliorer considérablement ses services bancaires numériques, d’améliorer l’expérience client et de stimuler l’efficacité opérationnelle.
Ces avancées ont fait de QDB un leader de la banque numérique, l’aidant à proposer des expériences de grande qualité à ses clients et établissant de nouvelles références en matière d’efficacité opérationnelle dans le secteur financier.
La Banque de développement du Qatar (QDB) est une institution financière basée à Doha, au Qatar, dédié à la diversification économique et au soutien de la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans la région. Fondée en 1997, QDB fournit des solutions financières et de conseil innovantes pour renforcer les capacités des entrepreneurs et des acteurs économiques. Clairement engagée en faveur du développement durable, la banque sert un large éventail de clients dans divers secteurs, contribuant ainsi à la vision du Qatar d’une économie fondée sur la connaissance.
