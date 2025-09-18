Dans le cadre de son parcours de transformation numérique, la Qatar Development Bank (QDB) souhaitait moderniser son infrastructure informatique afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, rationaliser les services bancaires et assurer la sécurité et la conformité. L’environnement informatique existant de la banque a été construit sur IBM® App Connect Enterprise (ACE). Cependant, à mesure que la technologie évoluait, QDB a reconnu la nécessité de passer à une architecture plus moderne, cloud native et pilotée par API.

La banque a donné la priorité à l’optimisation de l’intégration, de la surveillance et de la gestion des ressources pour améliorer la fiabilité des applications, réduire les frais opérationnels et stimuler l’innovation. L’objectif était de mettre en œuvre une solution capable de prendre en charge des applications conteneurisées pour gagner en agilité et en évolutivité tout en maintenant des normes de sécurité robustes.