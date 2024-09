Pour PUMA, cette volonté de vitesse s'applique aussi au numérique. Son activité repose sur les applications rapides utilisées par ses effectifs du monde entier et ses partenaires : fournisseurs, distributeurs, revendeurs, magasins d'entreprises et retailers en ligne comme Amazon. Ces outils sont alimentés par des informations détaillées sur les produits, les pièces et les prix issues de la base de données de production principale, qui doit fonctionner à la vitesse de l'éclair. Comme l'explique Herbert Wirkner, architecte technique et administrateur de base de données chez PUMA, « si aucune donnée ne sort, aucun produit ne peut être vendu ».

Auparavant exécutée via le logiciel IBM Db2, avec haute disponibilité et reprise après sinistre (HADR) dans deux clusters de serveurs, cette base de données supporte les applications de production pour le développement de produits, l'approvisionnement, le commerce en ligne et d'autres fonctions. Le problème ? Les utilisateurs demandaient souvent l'ajout de nouveaux services et fonctionnalités, comme des interfaces personnalisées et des API, à ces applications. Aussi, les responsables informatiques de PUMA ont choisi de changer de stratégie : ne plus modifier directement les applications de base, et développer à la place ces nouveautés en tant que microservices basés sur le cloud dans des conteneurs Red Hat OpenShift.

« Les microservices sont en adéquation parfaite avec notre mantra de rapidité », précise Herbert Wirkner. « En les utilisant, nous allons beaucoup plus vite qu'auparavant pour ajouter des fonctionnalités à nos applications. »

Mais en déployant de nombreux nouveaux microservices, PUMA s'exposait à terme à une augmentation du workload de la base de données. C'est cette question qui a amené l'entreprise à revoir son environnement afin qu'il livre la puissance et l'évolutivité suffisantes pour traiter cette charge de transactions croissante.