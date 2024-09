PT Wings Surya

Après avoir évalué plusieurs nouvelles solutions de sauvegarde et de récupération et procédé à une preuve de concept (POC), PT Wings a décidé de déployer IBM Spectrum Protect Plus. Pour effectuer la mise en œuvre, la société a fait appel à IBM Systems Lab Services afin d’assurer une transition en douceur.

IBM Spectrum Protect Plus a simplifié la sauvegarde et la récupération des centaines de machines virtuelles de l’entreprise, ainsi que son environnement SAP et l’entrepôt de données IBM Db2.

Daniel Tjandra explique : « IBM est un partenaire clé depuis de nombreuses années et le service a toujours été excellent. Lorsque nous les avons contactés pour trouver une solution de sauvegarde, nous avons été impressionnés par le fait que les conseillers commerciaux et l’équipe technique ont pris le temps de venir dans nos bureaux, d’examiner nos besoins en détail et d’écouter nos commentaires. »

« Lorsque nous avons appris ce que Spectrum Protect Plus pouvait faire, en particulier le fait que la solution est spécialement conçue pour sauvegarder des environnements de machines virtuelles, nous savions que nous avions trouvé une solution solide qui répondait précisément à nos besoins. Nous avons ensuite procédé à un POC et constaté par nous-mêmes la vitesse et les performances exceptionnelles de la solution IBM. Après cela, la décision de poursuivre le projet était une évidence. »

L’équipe chargée des sauvegardes a fourni des commentaires de grande qualité, mettant en avant la convivialité de la solution IBM. Avec les outils utilisés précédemment, l’équipe devait passer de nombreuses heures à développer des scripts personnalisés avant de pouvoir sauvegarder l’environnement de machines virtuelles complexe. Désormais, avec IBM Spectrum Protect Plus, l’équipe peut aller au-delà de la plupart de ses processus de sauvegarde manuels.

Daniel Tjandra poursuit : « Avec notre solution précédente, nous devions écrire beaucoup de commandes et la gestion de tous les scripts prenait de nombreuses heures chaque semaine. Si l’ingénieur qui avait créé un script n’était pas disponible ou s’il avait quitté son poste, nous devions consacrer encore plus de temps à trouver une solution. Avec Spectrum Protect Plus, nous pouvons automatiser ces processus, ce qui évite les problèmes avec les anciens scripts. »