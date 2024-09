Au cours de ses 45 années d'existence, Pronto Software a maintenu une présence forte et constante sur le marché australien des progiciels de gestion intégrés (ERP) en cassant les codes. Sa croissance a été organique et autofinancée, ses relations avec les clients sont profondes, durables et personnelles, et l'attention portée aux utilisateurs est sans faille.

Ayant passé près de deux décennies avec Pronto Software, Chad Gates, directeur général et PDG, a vu près de chaque facette des opérations de l'entreprise, du marketing et des opérations au développement produit. Lorsqu'on l'interroge sur les raisons du succès de l'entreprise, il cite les motifs avancés plus haut, ainsi qu'une culture de l'innovation dynamique qui a permis au portefeuille de produits de Pronto Software d'intégrer les fonctionnalités et les capacités qui comptent le plus pour ses clients. À un niveau plus profond, il souligne une qualité plus fondamentale et durable : « Ce que nous vendons vraiment à nos clients, c'est la confiance », déclare Chad Gates. « Tout ce que nous faisons est destiné à tenir cette promesse. »

Pour les entreprises de taille moyenne, explique Chad Gates, avoir confiance en un fournisseur ERP se résume à des facteurs tels qu'un soutien solide, des promesses tenues en matière de performances et de fiabilité et, bien sûr, une relation de continuité. Ils doivent « savoir que nous serons là pour eux à l'avenir », résume-t-il. Dans la vision de Pronto Software, pour être présent, il faut s'assurer que les clients du marché intermédiaire ont accès aux technologies susceptibles de changer la donne, telles que l'IA et l'analyse, qui sont plus répandues dans les grandes entreprises. À cet égard, Pronto Software se considère comme une sorte de vecteur d'innovation pour ses clients.

Et selon Chad Gates, le partenariat de longue date entre Pronto Software et IBM est l'un des principaux canaux permettant de livrer cette innovation. « Nos clients savent que Pronto Software et IBM repoussent pour eux les limites en termes d'intégration des nouvelles technologies », déclare-t-il. « Ils reconnaissent que nous sommes prêts à prendre des risques pour innover et que nous faisons tout le nécessaire pour leur fournir une solution de pointe en laquelle ils peuvent avoir confiance. »