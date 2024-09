« watsonx.ai est une plateforme d’IA et de données moderne, qui intègre des modèles de base pré-entraînés qui alimentent l’IA générative et peuvent être adaptés aux cas d’utilisation de l’IA propres à chaque organisation, » déclare Greg Hodgkinson, directeur technique de Prolifics, l’une des principales sociétés des services gérés, de l’ingénierie numérique et des conseils d’experts et un partenaire commercial d’IBM. « Ce point est important, car l’entraînement des modèles d’IA nécessite une puissance de données et de traitement considérable, qui dépasse de loin le ROI potentiel pour les applications métier typiques. C’est pour cette raison que l’enthousiasme autour des capacités de l’IA générative est si grand. Elle a le pouvoir de transformer positivement le monde des affaires. IBM a tout compris en intégrant cette technologie dans sa plateforme. »



— Greg Hodgkinson,

directeur technique

, Prolifics