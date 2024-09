Soutenu par son partenaire commercial You-Get et conseillé par IBM, Polpo a utilisé la technologie Watson Explorer combinée à la technologie IBM Content Analytics Studio (qui fait désormais partie d’IBM Watson Discovery) pour regrouper des sources de données disparates et générer des modèles basés sur l’IA. L’objectif final souhaité était une application Web entièrement intégrée, disponible par abonnement, destinée aux professionnels des affaires publiques, et disposant d’une intégration de la technologie IBM Watson.

Au départ, le plus grand défi était de savoir comment « filtrer les statiques », explique M. Van Zaanen. « Les termes politiques sont très sensibles au contexte. Il fallait donc contextualiser chaque mot. Le terme « énergie », par exemple, est trop ambigu ; il n’a pas le même contexte dans l’éducation que dans les domaines du climat ou des centrales électriques. Nous analysions un texte et identifiions le contexte à l’aide de mots secondaires. IBM Watson Explorer imite ce processus. La nature intelligente d’IBM Watson permet d’identifier de nouvelles choses en permanence ; même si certaines parties évoluent, elles restent cohérentes ».

« Nous avons intégré des principes d’IA éthique et de transparence », ajoute M. Vos. « Il y a toujours un humain dans la boucle. Il n’y pas de règle d’auto-propagation. »

« L’algorithme fait en fait partie d’un environnement de solutions », explique M. Van Zaanen. « Nous avons d’abord créé notre propre tableau de bord, puis nous avons utilisé le mineur d’IBM avec la technologie Watson et l’interface IBM comme point de comparaison pour voir ce qui se trouvait dans les données, obtenant ainsi de nouvelles informations qui nous ont inspiré pour créer des fonctionnalités. Le front-end est également auto-alimenté et basé sur les commentaires itératifs des utilisateurs. Polpo a adopté un modèle de développement continu dans lequel les commentaires client définissent la feuille de route. »

La plateforme Polpo Political Monitoring rassemble toutes les informations politiques pertinentes en un seul endroit, applique un traitement intelligent des documents via l’IA et permet à ses utilisateurs d’appliquer un filtrage intelligent. En garantissant aux utilisateurs la mise à disposition d’informations précises, à jour, personnalisées et pertinentes, Polpo les aide à assurer une veille des informations en garantissant un suivi rapide et complet des développements politiques aux Pays-Bas.

L’entreprise et sa plateforme sont en constante évolution. M. Van Zaanen explique : « Polpo a une identité et une culture de développement continu. La plateforme est conçue pour s’adapter en permanence à de nouveaux tableaux de bord et à de nouvelles sources : agile par nature. À mesure que la plateforme et le code se développent, cela devient plus difficile, mais le temps de développement n’augmente pas de manière exponentielle ; nous publions une mise à jour toutes les deux semaines. Nous nous concentrons sur une amélioration rapide et progressive, en synthétisant les commentaires en changements réalisables ».

« Les changements les plus importants dans le modèle pourraient bien être les principaux sujets qui évoluent autour des élections », ajoute M. Vos. « Mais il est possible de rechercher des concordances et d’extrapoler à partir des données ».

Passé de 5 cofondateurs initiaux à une équipe qui compte aujourd’hui 12 personnes, Polpo est sortie de la phase de start-up et continue de croître rapidement. Même ainsi, l’entreprise est plutôt petite pour utiliser un produit IBM à si grande échelle, comme l’explique M. Vos : « Polpo est relativement unique dans l’application de cette technologie aux Pays-Bas, même si IBM Watson prend en charge les solutions en néerlandais. Les meilleurs résultats sont obtenus par des start-ups ou des scale-ups. Elles génèrent une plus grande valeur ajoutée que les grandes entreprises, car la courbe d’adoption est plus rapide. Les équipes plus petites, plus innovantes et expérimentales sont plus disposées à tirer parti de la valeur ajoutée d’un service numérique ».