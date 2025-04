Depuis l’implémentation d’IBM WebMethods, la nouvelle plateforme d’intégration de PharmLog a répondu de manière fiable à toutes les exigences de ses clients. Le flux de données fluide entre les processus automatisés sert de base à une plus grande proximité avec le client et à des expéditions sans impact sur le climat. Un système de messagerie universel permet de lire toutes les structures de message. Actuellement, il existe 6 services différents pour 40 clients et 6 interfaces par lesquelles 10 000 bons de livraison et 40 000 éléments de bons de livraison sont échangés chaque jour. « Nous avons maintenant implémenté non seulement les messages XML définis par PharmLog, mais aussi l’IDoC sous diverses formes, les messages RosettaNet, l’EDI, les fichiers plats et les FMD/NGDA, et, sur le plan technique, le passage de FTP/SFTP à AS2 sur HTTPS. Les courts délais d’exécution et le faible taux d’erreur pendant l’implémentation démontrent le haut niveau d’intégration pour nos clients », ajoute Romann Poon, responsable du support applicatif pour les systèmes logistiques chez PharmLog Pharma Logistik GmbH.

Le logiciel d’intégration permet également à PharmLog de répondre aux nouvelles exigences de ses clients. Les délais de mise en œuvre ont été considérablement réduits grâce aux vastes déploiements existants, et l’entreprise est en mesure d’accompagner ses clients dans leur transition de l’entrepôt vers les stocks. Par exemple, Procter & Gamble, un client de PharmLog, a migré vers une nouvelle interface en sept mois, et l’interface elle-même a été mise à disposition en quatre mois.