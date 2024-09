La clientèle veut être entendue, surtout lorsqu’un problème survient ou que ses besoins ne sont pas satisfaits. De ce fait, la manière dont une entreprise recueille les commentaires et y répond peut faire ou défaire une relation client.

Elaine Kearns, responsable des réclamations et de la résolution chez Permanent TSB, explique : « Sous la direction de notre PDG Eamonn Crowley, Permanent TSB vise un nouvel objectif : établir une relation de confiance avec notre clientèle, afin de devenir une communauté au service d’une communauté. La gestion efficace des réclamations représente une pierre angulaire de notre stratégie métier, car chaque réclamation est un instant de vérité qui nous permet d’écouter notre clientèle et d’en tirer des enseignements. » Pour éviter que les griefs des clients ne passent entre les mailles du filet ou ne tardent à être résolus, Permanent TSB a entrepris d’automatiser et de rationaliser son système de gestion des réclamations. La banque souhaitait améliorer la qualité et la rapidité de ses communications, afin de satisfaire sa clientèle et de se conformer aux exigences réglementaires. « Nous voulions identifier la cause profonde qui poussait notre clientèle à nous contacter afin de résoudre au mieux chaque réclamation. En même temps, nous voulions éliminer les charges de travail manuelles et améliorer le reporting en interne. » La clientèle veut être entendue, surtout lorsqu’un problème survient ou que ses besoins ne sont pas satisfaits. De ce fait, la manière dont une entreprise recueille les commentaires et y répond peut faire ou défaire une relation client.

