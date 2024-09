« L’outil watsonx d’IBM est une plateforme révolutionnaire de données et d’IA nouvelle génération, conçue spécialement pour accélérer et augmenter l’impact de l’IA sur les organisations. La plateforme simplifiera l’ensemble de l’architecture informatique des entreprises, tout en intégrant la gouvernance et l’IA générative. La plateforme permettra d’entraîner, de déployer et de soutenir les capacités de l’IA dans n’importe quel environnement cloud.

Avec watsonx.data, la plateforme permet d’exécuter des charges de travail sur une multitude de moteurs (open source, IBM et non-IBM) et donne aux organisations la possibilité de grandement réduire leurs coûts d’entreposage de données. Vous avez là un magasin sur mesure, qui allie la flexibilité d’un data lake aux performances d’un entrepôt de données. En outre, la GA de watsonx.data permettra l’intégration avec Db2 Warehouse SaaS et Netezza Performance Server et la prise en charge des formats de données ouverts tels que Parquet, Avro et Orc, ainsi que le format de table Iceberg. »



Chris McCool

Responsable commercial/partenaires

PALOi Advisors, LLC