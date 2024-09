La société Owens Bottle Company a été fondée en 1903 par Michael Joseph Owens, qui a mis au point la première machine automatisée de fabrication de bouteilles. En 1929, l’entreprise a fusionné avec l’Illinois Glass Company pour devenir Owens-Illinois, Inc. (O-I) (lien externe à ibm.com). Aujourd’hui, O-I est l’un des plus grands fabricants de récipients en verre au monde, servant les secteurs de la bière, du vin, des spiritueux, des boissons non alcoolisées et l’industrie alimentaire. O-I a son siège social aux États-Unis à Perrysburg, dans l’Ohio, et exploite 78 usines sur cinq continents. La société a généré plus de 6,8 milliards de dollars en 2017 et compte plus de 26 000 employés.

À propos de DXC Technology

Fondée en 2017, DXC (lien externe à ibm.com) est un fournisseur multinational de services informatiques B2B. Son objectif principal est d’aider les clients de tous les secteurs à moderniser leurs infrastructures informatiques afin de réaliser leur transformation numérique. DXC compte plus de 6 000 clients dans les secteurs privé et public, et ses 130 000 employés fournissent des services dans 70 pays. Son siège social se situe aux États-Unis à Tysons, en Virginie, et son chiffre d’affaires est supérieur à 20 milliards de dollars.