Après examen et analyse, OCB a opté pour OpenAPI et la spécification OpenAPI (OAS). Cette dernière présentait l’avantage d’offrir à OCB un format qui soit indépendant et qui constitue, en même temps, une norme largement adoptée dans le secteur.

OCB a choisi IBM Cloud Pak for Integration avec une passerelle d’API externe. IBM Cloud Pak for Integration associe gestion des API, intégration d’applications, sécurité de bout en bout et messagerie d’entreprise. La solution favorise également la création de tests d’API améliorés, l’optimisation du portail API et l’équilibrage des charges de travail. Ce choix a permis à la banque de disposer d’une plateforme d’API complète, intuitive et évolutive qui prend en charge la création, l’exposition, la gestion et la monétisation des API dans différents clouds.

« OpenAPI fournit à OCB les bases nécessaires pour optimiser la connexion avec ses clients et ses partenaires », déclare Du Xuan Vu, responsable des technologies de l’information chez OCB.

« OpenAPI fournit à OCB les bases nécessaires pour optimiser la connexion avec ses clients et ses partenaires », déclare Du Xuan Vu, responsable des technologies de l’information chez OCB.

OCB faisait déjà appel à plusieurs solutions technologiques signées IBM, comme IBM Cloud Pak for Business Automation, un logiciel conçu pour fournir des recommandations et des analyses alimentées par l’IA, et IBM Integrated Analytics System, plateforme matérielle et moteur de requête extrêmement efficace pour l’analyse et la production de rapports. IBM renforce la sécurité et l’efficacité des opérations chez OCB, tout en veillant à lui fournir une base technologique unifiée.

OCB a fait le choix d’associer l’open banking à une bibliothèque OpenAPI accessible à ses partenaires. L’open banking s’appuie sur OpenAPI pour faciliter le développement d’applications destinées aux institutions financières. La configuration OpenAPI d’OCB allie IBM Cloud Pak for Integration à une passerelle d’API externe. L’open banking permet le partage entre banques et institutions financières de données telles que les transactions de leurs clients, à conditions que ces derniers optent pour ces services. La bibliothèque OpenAPI dispose d’un portail sur lequel partenaires et développeurs peuvent s’inscrire afin d’utiliser les API disponibles.

OCB et Southeast Asia Information Technology Joint Stock Company (SEATECH), partenaire commercial d’IBM, ont collaboré lors de la phase de recherche et d’analyse de la spécification OpenAPI. Leur partenariat s’est ensuite poursuivi pour assurer la mise en œuvre technique d’OpenAPI.

« Depuis quelques années, bon nombre de banques innovent en adoptant des solutions OpenAPI », affirme Nguyen Tuan Khang, responsable national Cloud and Cognitive Software chez IBM Vietnam. « Grâce à cette technologie, les entreprises créent de nouveaux modèles économiques. C’est désormais le cas d’OCB. »