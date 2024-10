Accueil Case Studies ORANGE

Réinventer le pilotage de la performance pour relever les défis d’une entreprise mondialisée

Elaborer plus rapidement des reportings financiers, des budgets et des prévisions dans une entreprise globalisée, c’est possible. Orange a modernisé sa plate-forme Enterprise Performance Management (EPM) en adoptant IBM Planning Analytics, déployé en moins de deux ans auprès de 1500 utilisateurs répartis sur l’ensemble du groupe et sur une large couverture fonctionnelle.