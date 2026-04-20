Le système de santé français fait face à une grave crise opérationnelle. 99 % des hôpitaux publics et des installations de soins pour personnes âgées déclarent ne pas être en mesure de répondre à leurs besoins en personnel. Dans le même temps, seuls 15 % des professionnels de santé estiment avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Face à cette pression croissante, une planification efficace est devenue critique pour le bien-être des employés et la stabilité du système. Des listes bien conçues permettent aux installations de gérer efficacement le nombre de patients et de favoriser l'accès aux soins en temps voulu, tout en réduisant le stress des soignants.

Cependant, les architectes de ces calendriers sont confrontés à une tâche difficile. Ils doivent répartir les équipes aussi équitablement que possible, tout en respectant les préférences individuelles et en répondant aux exigences opérationnelles. Ils doivent également respecter les réglementations européennes strictes en matière d'horaires de travail, de périodes de repos entre les postes et de limitation du travail de nuit.

De nombreux hôpitaux s'appuient sur une planification manuelle, basée sur des feuilles de calcul, et la création de calendriers équilibrés demande beaucoup de temps et d'efforts. Toute lacune dans la programmation doit être comblée par des heures supplémentaires coûteuses, ce qui pèse sur des budgets déjà limités et contribue à l'épuisement des soignants.

OPTACARE cherchait précisément à démêler ce réseau complexe. Fondée pour aider les installations à relever leurs plus grands défis en matière d'efficacité, la start-up spécialisée dans les technologies de la santé était déterminée à transformer la charge de planification en une source d'efficacité et de stabilité.