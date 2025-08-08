Phoenix OCP transforme la prestation de ses services avec IBM Power Virtual Server
Phoenix OCP, leader de la répartition pharmaceutique en France, était à la recherche d’un modèle OPEX (dépenses opérationnelles) plus flexible pour répondre à ses besoins croissants en matière d’applications back-office, notamment son entrepôt de données et son système de gestion d’entrepôt (WMS). Ces applications étaient initialement hébergées sur des serveurs IBM Power7 par le biais d’un fournisseur tiers.
Les besoins de Phoenix OCP avaient évolué, et l’hébergeur n’était pas en mesure de lui proposer une mise à niveau vers les nouveaux serveurs IBM® Power9. Pour assurer l’évolutivité, la performance et la continuité des services, Phoenix OCP était à la recherche d’un nouveau partenaire capable de lui fournir une infrastructure cloud moderne. L’entreprise avait besoin d’une solution robuste et évolutive pour soutenir sa croissance mondiale et assurer une répartition pharmaceutique prompte.
L’offre d’IBM répondait aux exigences de Phoenix OCP : facilité de mise en œuvre, facturation à la carte, serveurs de pointe et possibilité de réunir serveurs IBM Power et infrastructure cloud x86 sur le même site, le tout à proximité de son centre de données principal situé dans la région de Francfort. En outre, Phoenix OCP ayant des applications exécutées sur AIX 5.3 et la solution WPAR (workload partitions) d’IBM, compatibles avec l’infrastructure cloud IBM Power Virtual Server, la migration fut rapide, sans le besoin de transformer certaines applications.
Phoenix OCP a choisi IBM et Teamwork, partenaire IBM, pour mettre en œuvre une solution cloud complète. Client IBM Cloud depuis 2022, Phoenix OCP a adopté IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, bare metal x86, IBM Storage Protect et IBM Cloud Object Storage. TeamWork a utilisé son savoir-faire pour offrir à Phoenix OCP une zone d’atterrissage robuste dans IBM Cloud et favoriser sa croissance. Du fait de sa connaissance fine de l’infrastructure IBM, l’équipe Teamworks a habilement géré le processus de migration, qui consistait à transférer les workloads Phoenix OCP vers la zone d’atterrissage IBM Cloud. Elle a également assuré un entretien efficace des composants IBM Cloud hébergés dans le centre de données.
Cette transformation a permis à Phoenix OCP de rationaliser ses opérations, de la gestion des stocks à la préparation et à la livraison des commandes, afin de s’assurer que ces dernières parviennent aux pharmacies dans les 24 heures, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. Flexible, l’offre Power Virtual Server, qui associe facturation à l’heure, options de stockage et évolutivité, a fourni à Phoenix OCP l’agilité nécessaire pour répondre aux demandes du marché. Grâce aux capacités de déploiement rapide d’IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP a pu créer des partitions IBM AIX dans les régions multizones des centres de données IBM Cloud, et ce en quelques minutes seulement. À cela s’ajoute un accord de niveau de service (SLA) stricte, qui garantit une disponibilité de 99,95 % dans les configurations mono-site, et de 99,99 %, à savoir optimale, dans les configurations dual site. Phoenix OCP a également pu réaliser des tests SD-WAN sans mettre en danger l’environnement de production. En effet, une copie de ce dernier a permis d’obtenir un environnement de test facile à configurer.
En s’appuyant sur le savoir-faire de TeamWork et d’IBM en matière d’infrastructure à la demande (IaaS) et de technologies d’adoption du cloud, Phoenix OCP a pu recentrer ses efforts informatiques sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l’intégration de nouveaux produits dans son projet de traçabilité. En plus de répondre à ses besoins immédiats, ce partenariat a permis à Phoenix OCP d’explorer d’autres services cloud tels que la conteneurisation et les technologies d’IA.
Jean-Yves Dumas, directeur Infrastructure et Production IT : « IBM Cloud Migration offrait trois avantages considérables. Nous avons atteint une disponibilité du système de 99,99 % après la migration. Deuxièmement, l’intégration des nouveaux services a été accélérée, passant de quelques heures à quelques minutes. Enfin, il n’était plus nécessaire d’acquérir des serveurs physiques, ni de gérer la dette technique matérielle avec un processus d’achat long et complexe. »
À la suite de cette transformation, Phoenix OCP a constaté une nette amélioration de sa performance opérationnelle et financière. Grâce à la mise en œuvre d’IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, Phoenix OCP a pu s’offrir une architecture Power sécurisée et efficace dans le cloud public, afin d’améliorer la fiabilité et l’évolutivité de ses services. Désormais capable de répondre aux nouvelles demandes en temps réel, grâce à l’évolutivité du cloud, Phoenix OCP a pu devancer ses principaux concurrents. La relation de confiance et la synergie entre Phoenix OCP, IBM et TeamWork comptent parmi les ingrédients de cette réussite. Phoenix OCP profite désormais d’un catalogue de services en constante évolution grâce au modèle IaaS, qui contribue à garantir la qualité au fil du temps. Parmi les résultats quantifiables, citons une réponse plus prompte à la demande des pharmacies et une meilleure satisfaction client. Phoenix OCP bénéficie également d’avantages tels qu’une meilleure visibilité sur les coûts et le lissage de ces derniers dans le temps. En outre, l’entreprise est désormais en mesure d’adapter chaque année ses besoins financiers en fonction de sa stratégie.
Collaborateurs actifs, IBM et TeamWork continueront à accompagner Phoenix OCP dans l’exploitation des avancées en matière de cloud computing, pour lui permettre de conserver sa position de leader de la répartition pharmaceutique. Enfin, engagée pour un futur durable, l’entreprise Phoenix OCP compte mettre en œuvre une solution de traçabilité carbone et profiter du savoir-faire de TeamWork et d’IBM en matière d’obligations déclaratives environnementales. Ces projets soulignent l’engagement de Phoenix OCP en faveur de l’innovation continue et des pratiques commerciales responsables.
Phoenix OCP est l’un des principaux distributeurs de produits pharmaceutiques et de services de santé en France. Phoenix OCP propose ses services aux officines et aux établissements de santé, contribuant chaque jour à une meilleure santé. Avec un vaste réseau de pharmacies et de centres hospitaliers, Phoenix OCP propose un large éventail de produits et services, notamment des solutions numériques, de financement et pédagogiques. L’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable se reflète dans ses solutions de répartition pharmaceutique, ses nouveaux modèles de distribution et ses services dédiés aux pharmacies.
