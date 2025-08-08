L’offre d’IBM répondait aux exigences de Phoenix OCP : facilité de mise en œuvre, facturation à la carte, serveurs de pointe et possibilité de réunir serveurs IBM Power et infrastructure cloud x86 sur le même site, le tout à proximité de son centre de données principal situé dans la région de Francfort. En outre, Phoenix OCP ayant des applications exécutées sur AIX 5.3 et la solution WPAR (workload partitions) d’IBM, compatibles avec l’infrastructure cloud IBM Power Virtual Server, la migration fut rapide, sans le besoin de transformer certaines applications.

Phoenix OCP a choisi IBM et Teamwork, partenaire IBM, pour mettre en œuvre une solution cloud complète. Client IBM Cloud depuis 2022, Phoenix OCP a adopté IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, bare metal x86, IBM Storage Protect et IBM Cloud Object Storage. TeamWork a utilisé son savoir-faire pour offrir à Phoenix OCP une zone d’atterrissage robuste dans IBM Cloud et favoriser sa croissance. Du fait de sa connaissance fine de l’infrastructure IBM, l’équipe Teamworks a habilement géré le processus de migration, qui consistait à transférer les workloads Phoenix OCP vers la zone d’atterrissage IBM Cloud. Elle a également assuré un entretien efficace des composants IBM Cloud hébergés dans le centre de données.

Cette transformation a permis à Phoenix OCP de rationaliser ses opérations, de la gestion des stocks à la préparation et à la livraison des commandes, afin de s’assurer que ces dernières parviennent aux pharmacies dans les 24 heures, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales. Flexible, l’offre Power Virtual Server, qui associe facturation à l’heure, options de stockage et évolutivité, a fourni à Phoenix OCP l’agilité nécessaire pour répondre aux demandes du marché. Grâce aux capacités de déploiement rapide d’IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP a pu créer des partitions IBM AIX dans les régions multizones des centres de données IBM Cloud, et ce en quelques minutes seulement. À cela s’ajoute un accord de niveau de service (SLA) stricte, qui garantit une disponibilité de 99,95 % dans les configurations mono-site, et de 99,99 %, à savoir optimale, dans les configurations dual site. Phoenix OCP a également pu réaliser des tests SD-WAN sans mettre en danger l’environnement de production. En effet, une copie de ce dernier a permis d’obtenir un environnement de test facile à configurer.

En s’appuyant sur le savoir-faire de TeamWork et d’IBM en matière d’infrastructure à la demande (IaaS) et de technologies d’adoption du cloud, Phoenix OCP a pu recentrer ses efforts informatiques sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l’intégration de nouveaux produits dans son projet de traçabilité. En plus de répondre à ses besoins immédiats, ce partenariat a permis à Phoenix OCP d’explorer d’autres services cloud tels que la conteneurisation et les technologies d’IA.

Jean-Yves Dumas, directeur Infrastructure et Production IT : « IBM Cloud Migration offrait trois avantages considérables. Nous avons atteint une disponibilité du système de 99,99 % après la migration. Deuxièmement, l’intégration des nouveaux services a été accélérée, passant de quelques heures à quelques minutes. Enfin, il n’était plus nécessaire d’acquérir des serveurs physiques, ni de gérer la dette technique matérielle avec un processus d’achat long et complexe. »