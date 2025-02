Intéressés par la possibilité d’utiliser l’IA générative pour examiner les données et suggérer d’autres catégories de secteurs d’activité, M. Callero et son équipe ont essayé une API OpenAI.

« L’utilisation de l’API OpenAI a donné de bons résultats, indique M. Callero. Cependant, entre l’appel API et le traitement de la réponse, il fallait compter environ 5 secondes par ligne, ce qui représentait tout de même 2 bonnes années de temps de traitement. »



À la recherche d’un résultat beaucoup plus rapide, OCO Global s’est rapproché d’IBM et de Prolifics, un partenaire commercial mondial d’IBM comptant plus de 3 000 employés et 30 ans d’expérience de réussite. IBM Client Engineering et les spécialistes techniques d’IBM ont travaillé avec Prolifics pour concevoir une solution basée sur l’IBM watsonx.ai™ Studio IA qui offre des performances aller-retour de 0,1 s par rangée, soit 50 fois plus rapides que l’approche précédente.

Le large éventail de modèles disponibles sur watsonx.ai a permis à OCO Global de trouver le mieux adapté à sa situation, en équilibrant les performances, la précision et le coût. Les deux équipes ont choisi un modèle tiers qui affichait d’excellents résultats en matière de raisonnement et de classification, mais qui était également relativement petit et, par conséquent, économe en ressources.

« IBM et Prolifics ont offert les capacités et les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs commerciaux dans un délai beaucoup plus facile : de 2 ans à quelques semaines », explique Callero.