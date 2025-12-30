Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec IBM, nybl a intégré n.vision, une plateforme d’inspection alimentée par l’IA, à l’outil IBM Maximo Visual Inspection et à la solution IBM watsonx.governance, afin de transformer davantage la manière dont les inspections industrielles sont gérées. Les deux entreprises ont mené trois projets pilotes pour valider l’intégration et démontrer l’impact de l’utilisation de Maximo Visual Inspection et de watsonx.governance au sein de la plateforme n.vision de nybl.

Grâce à Maximo Visual Inspection, n.vision effectue des inspections basées sur les actifs qui éliminent le besoin d’accéder manuellement à des zones difficiles d’accès, ce qui réduit les risques pour la sécurité, les coûts opérationnels et la durée globale des inspections. La solution utilise la vision par ordinateur afin de détecter, de classer et de signaler les défauts avec précision et rapidité dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la fabrication, l’agriculture et la santé.

Grâce à watsonx.governance, nybl peut offrir une transparence totale sur le cycle de vie de l’IA, surveiller les biais et les dérives, et gérer la conformité aux réglementations industrielles en constante évolution. Ensemble, ces améliorations opérationnelles permettent à ses clients d’accélérer leur mise sur le marché, de gagner en précision et en efficacité, tout en utilisant l’IA de manière responsable dans leurs opérations stratégiques.