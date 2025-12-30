nybl renforce la fiabilité industrielle en intégrant Maximo et watsonx.governance dans n.vision
Dans les secteurs essentiels au progrès civique, tels que l’énergie, les services publics et la fabrication, les entreprises continuent de faire face à des temps d’arrêt imprévus, à des infrastructures vieillissantes et à une pénurie de techniciens qualifiés pour entretenir les systèmes critiques. nybl, une entreprise spécialisée dans les technologies d’IA qui exporte l’innovation depuis le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Moyen-Orient vers le reste du monde, relève ces défis grâce à une IA fondée sur la science et la physique.
Traditionnellement, les inspections manuelles des actifs essentiels sont lentes, coûteuses et sujettes aux erreurs humaines, et sont souvent effectuées dans des environnements difficiles d’accès ou dangereux. Reconnaissant la nécessité d’une approche plus efficace et plus fiable, nybl a imaginé une solution pilotée par l’IA, dotée de la capacité d’automatiser l’inspection des actifs, d’améliorer la précision et de fournir des résultats transparents. Pour concrétiser cette vision, nybl a recherché une technologie d’IA gouvernée et de confiance, capable de garantir que chaque modèle déployé réponde aux normes les plus élevées en matière de fiabilité, d’éthique, de conformité et de performance.
Dans le cadre d’un partenariat stratégique avec IBM, nybl a intégré n.vision, une plateforme d’inspection alimentée par l’IA, à l’outil IBM Maximo Visual Inspection et à la solution IBM watsonx.governance, afin de transformer davantage la manière dont les inspections industrielles sont gérées. Les deux entreprises ont mené trois projets pilotes pour valider l’intégration et démontrer l’impact de l’utilisation de Maximo Visual Inspection et de watsonx.governance au sein de la plateforme n.vision de nybl.
Grâce à Maximo Visual Inspection, n.vision effectue des inspections basées sur les actifs qui éliminent le besoin d’accéder manuellement à des zones difficiles d’accès, ce qui réduit les risques pour la sécurité, les coûts opérationnels et la durée globale des inspections. La solution utilise la vision par ordinateur afin de détecter, de classer et de signaler les défauts avec précision et rapidité dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les services publics, la fabrication, l’agriculture et la santé.
Grâce à watsonx.governance, nybl peut offrir une transparence totale sur le cycle de vie de l’IA, surveiller les biais et les dérives, et gérer la conformité aux réglementations industrielles en constante évolution. Ensemble, ces améliorations opérationnelles permettent à ses clients d’accélérer leur mise sur le marché, de gagner en précision et en efficacité, tout en utilisant l’IA de manière responsable dans leurs opérations stratégiques.
Grâce à la technologie IBM intégrée à sa plateforme n.vision, nybl a relevé les normes de sécurité et d’efficacité pour les inspections d’actifs dans divers secteurs. Par exemple, un opérateur national de réseau électrique dans les pays du CCG a lancé un projet pilote initial de 1 000 kilomètres utilisant n.vision pour inspecter les lignes à haute et moyenne tension. Suite à son succès, l’opérateur a attribué à nybl un contrat pour étendre les inspections à 400 000 kilomètres d’infrastructures électriques à l’échelle nationale.
Grâce à l’automatisation des inspections basées sur les actifs, nybl a constaté une réduction de 50 % des coûts d’inspection et des incidents liés à la sécurité. Parmi les autres résultats transformateurs, citons une diminution de 30 % du temps d’inspection, une réduction de 20 % des coûts liés aux pannes et aux réparations d’urgence, et une augmentation de 20 % du temps de fonctionnement du réseau. La détection et le signalement automatisés des défauts, grâce à la vision par ordinateur, offrent les plus hauts niveaux de précision et de fiabilité, ce qui aide les clients de nybl à agir plus rapidement et plus intelligemment.
En s’associant à IBM pour combiner une vision par ordinateur et une gouvernance de l’IA avancées, nybl a créé une solution transparente, fiable et évolutive qui contribue à améliorer les performances des actifs. L’entreprise prévoit de poursuivre sa collaboration avec IBM afin de promouvoir l’excellence opérationnelle dans les secteurs critiques.
Fondée en 2018, la société nybl est spécialisée dans l’intelligence artificielle fondée sur la science et la physique. Basée aux Émirats arabes unis, elle possède des bureaux en Arabie saoudite et au Qatar. Ses plateformes et solutions d’IA spécialisées, notamment n.vision, n.rotating, n.lift et n.shield, contribuent à améliorer la sécurité, la fiabilité et les performances des secteurs critiques grâce à l’automatisation et à la prise de décision intelligente.
IBM Maximo Visual Inspection utilise l’apprentissage profond pour analyser des images et des vidéos dans le but de détecter des défauts et de les classer. Il permet aux utilisateurs d’entraîner, de valider et de déployer des modèles d’IA sans avoir besoin d’expertise en science des données. La solution s’intègre de manière transparente dans les workflows d’inspection, permettant aux entreprises de détecter les problèmes à un stade précoce, d’améliorer la qualité et d’augmenter leur efficacité opérationnelle.
