Aujourd’hui, N.V. Elmar a considérablement augmenté sa capacité à gérer les mises à jour de l’état de ses compteurs intelligents avec IBM Cloud Pak for Integration. Auparavant, les compteurs intelligents étaient programmés pour envoyer des messages une fois par jour, ce qui représentait 15 messages par minute pour l’ensemble du système. Désormais, chaque compteur envoie des mises à jour toutes les 15 minutes, ce qui représente un total d’environ 50 messages par seconde. Au cours des trois prochaines années, l’entreprise prévoit d’équiper ses 50 000 clients de compteurs intelligents, ce qui représente le triple de la flotte actuelle.

« Nous collectons un volume considérable de données avec la plateforme IBM, et la capacité d’intégration d’applications est au centre de tous nos processus », déclare M. Ng. « Nous sommes désormais en mesure d’intégrer n’importe quel terminal à la plateforme IBM Cloud Pak for Integration. Nous faisons confiance à sa stabilité, à ses capacités de traitement et de montée en charge. Elle répond parfaitement à nos besoins. »

L’entreprise continue également de consulter IBM selon les besoins qui se présentent. « Nous avons acheté quelques semaines supplémentaires de services professionnels pour nous aider à accélérer nos implantations. » explique M. Ng. « Les agents d’IBM affectés à nos projets étaient irréprochables, et tout s’est déroulé à merveille. Chaque trimestre, nous mettons quelque chose de nouveau en production. »

Pour N.V. Elmar, la prochaine étape va consister à utiliser IBM Cloud Pak for Integration pour intégrer ses 11 000 réverbères intelligents, le but étant d’en comprendre l’utilisation et d’obtenir une meilleure visibilité pour les situations où un dépannage est nécessaire. L’entreprise prévoit également d’intégrer ses stations de recharge intelligentes pour les véhicules électriques.

Et au cours de la prochaine année, l’entreprise va commencer à utiliser la capacité de gestion des API de la solution, dont le déploiement a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. « J’espère qu’à l’avenir, nous pourrons faire migrer l’ensemble de la fonctionnalité de l’API Elmar dédiée à notre programme de compteurs intelligents vers les composants de l’intégration d’applications et de la gestion des API d’IBM Cloud Pak for Integration. C’est en tout cas la feuille de route sur laquelle nous travaillons », déclare M. Ng.

Plus tard, l’entreprise envisage d’intégrer l’IA à la solution au moyen d’un chatbot. En se connectant à la couche d’intégration des applications, le chatbot peut accéder aux informations des systèmes back-end de l’entreprise, qui concernent notamment les demandes de facturation, les demandes de service et les mises à jour de statut.

L’entreprise continue de profiter de la capacité de la solution à stimuler l’innovation grâce au libre-service tout en réduisant ses coûts. « Nous voulions être en mesure de la mettre en œuvre nous-mêmes », explique M. Ng. « Et la capacité d’innover rapidement était essentielle pour nous. Pour ce qui est des coûts, la solution nous a évité d’avoir à former et à payer deux développeurs supplémentaires. »