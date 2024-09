Grâce à la technologie IBM FlashSystem, NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd a considérablement réduit l’encombrement de ses capacités de stockage tout en maintenant des performances exceptionnelles.

« Le passage à FlashSystem nous a permis de remplacer plusieurs rangées de racks par un seul rack 8U », explique M. Chia. « De manière agrégée, les économies d’énergie, de refroidissement et de maintenance représentent une diminution des coûts de stockage de 80 %. En améliorant l’efficacité de nos opérations internes, nous pouvons protéger nos marges tout en offrant des frais très compétitifs à nos clients.



La conformité réglementaire constituant un défi de plus en plus présent pour ses clients, la capacité de chiffrer les données au repos s’avère être un facteur de différenciation clé pour NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd. « Le contexte réglementaire est de plus en plus complexe pour nombre de nos clients, et il est essentiel que nous puissions fournir des services qui les aident à respecter les nouvelles directives, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE », justifie M. Chia.



La polyvalence des solutions IBM FlashSystem permet à NTT DATA Business Solutions MSC Sdn Bhd de répondre à un large éventail de besoins des clients, aidant ainsi l’entreprise à protéger et à étendre sa présence sur les marchés.



« Les performances, la flexibilité et l’efficacité d’IBM FlashSystem nous aident à garder une longueur d’avance sur nos concurrents pour fournir des services de haute qualité, conclut M. Chia. FlashSystem nous apporte des bases de stockage solides pour soutenir nos clients au fil de leur croissance et de leur développement dans un monde de plus en plus axé sur les données. Plus tard, nous prévoyons de déployer des serveurs dotés de la dernière génération IBM Power System H924 à 12 cœurs, ce qui améliorera encore les performances pour les applications SAP que nous utilisons pour satisfaire nos clients ».