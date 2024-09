Nowy Styl, entreprise polonaise créée en 1992 et initialement spécialisée dans les chaises de bureau, est peu à peu devenue le troisième fabricant européen de solutions de mobilier pour les bureaux et les espaces publics. Cette croissance est le résultat d’une vocation clairement affirmée de l’entreprise : concevoir des intérieurs de bureaux inspirants et exploiter des installations de production à la fois efficaces et modernes.

En plus de sa croissance organique, Nowy Styl s’est étendu grâce à des acquisitions sur certains marchés stratégiques. Depuis 2011, Nowy Styl a racheté une série d’entreprises allemandes bien connues spécialisées dans le mobilier de bureau. Aujourd’hui, l’Allemagne est le plus grand marché unique de l’entreprise. Pour devenir un acteur majeur du marché turc, réputé pour son dynamisme, Nowy Styl a acheté 50 % de parts dans une entreprise turque de production et de distribution. Nowy Styl a également fait des acquisitions sur le marché suisse, un positionnement stratégique pour l’entreprise.



Nowy Styl fournit des meubles pour les bâtiments administratifs récemment construits, les centres de conférence, les cinémas, les stades, et des installations dédiées à la musique, aux sports et à d’autres activités. Les clients de Nowy Styl comprennent des multinationales telles que DS Smith, Honeywell, Deloitte et ABB, des institutions culturelles telles que l’Orchestre symphonique de la radio nationale polonaise à Katowice et l’opéra de Munich, et enfin des stades en Pologne et en France où les championnats européens de football ont été organisés en 2012. Dans six des sept stades actuellement en construction pour la Coupe du monde de 2022, qui aura lieu au Qatar, les fans pourront s’asseoir sur des sièges signés Nowy Styl.



Avec des activités dans 16 pays et des ventes dans plus de 70 pays, les workloads de Nowy Styl ont exercé une pression toujours croissante sur l’infrastructure informatique existante, pression qui, comme pour nombre d’autres entreprises dynamiques, augmentait par paliers. Le choix de l’entreprise de recourir à plusieurs serveurs distribués a augmenté l’encombrement de son parc informatique, et la gestion des systèmes est devenue plus difficile à mesure que la demande en services de traitement des données augmentait.



« Au fur et à mesure de notre croissance, nous avons rencontré beaucoup de problèmes de performance », explique Piotr Ziemiański, directeur informatique adjoint de Nowy Styl. « Le volume de données que nous devions analyser augmentait, le système a commencé à prendre plus de temps pour traiter les rapports, et dans certains cas, les employés ne disposaient pas de toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. »



Les temps de traitement des données à rallonge affectaient la production, l’une des opérations les plus vitales de l’entreprise. « Nos chaînes de fabrication automatisées devaient attendre les données avant de pouvoir lancer la production », déclare M. Ziemiański. « Ces retards ont également eu un impact sur nos opérations logistiques, ce qui a allongé le temps de préparation des produits pour expédition. Les mauvaises performances de l’infrastructure informatique ont causé beaucoup de problèmes. »



L’ancien système de stockage des données de l’entreprise avait lui aussi des performances lacunaires. « Notre système Oracle Database attendait toujours que les données arrivent de nos systèmes de stockage », explique M. Ziemiański. « Le fait que notre ancien système de stockage était incapable de chiffrer les données posait également des problèmes de sécurité. »



L’équipe de direction de Nowy Styl ayant demandé au service informatique de moderniser l’infrastructure, celui-ci s’est mis en quête d’une solution capable de résoudre les problèmes de performance, mais aussi de jeter les bases pour la croissance et les mises à niveau futures. « Nous avons analysé en profondeur les défis qui se présentaient à nous et établi une liste des solutions disponibles sur le marché qui pourraient nous convenir », explique M. Ziemiański. « Et parce que nous avions travaillé avec IBM à de nombreuses reprises, nous leur avons demandé de nous soutenir dans cet effort de transformation. »