L'ingénierie automobile entre dans une nouvelle ère 4.0. Elle fait suite aux caractéristiques produit et à l'innovation définies par la R&D à l'ère automobile 1.0, à la fabrication mécatronique de véhicules à l'ère 2.0, à la numérisation des produits et des processus tout au long de la chaîne de valeur mondiale à l'ère 3.0. Ici, le but est de numériser toute la R&D, et ce parcours de transformation crée de nouveaux défis pour le secteur automobile.

Dans un contexte où la technologie continue d'évoluer et d'innover, la R&D automobile est devenue un processus gigantesque, mais non quantifiable. L’optimisation continue du processus de R&D dictera en grande partie le développement durable et la compétitivité des entreprises à long terme. De plus en plus d'entreprises reconnaissent l'importance d'un modèle qui donne une place centrale à la R&D grâce aux bonnes technologies. Cela entraîne une demande croissante pour la gestion de la R&D. Pour répondre efficacement aux pressions du marché, des clients et de l'environnement, il est donc essentiel de pouvoir collaborer (en interne et en externe) tout en intégrant de manière fluide différentes technologies qui maximisent la valeur.



Tout d’abord, le rythme de l’innovation s’accélère, ce qui se ressent de plus en plus au niveau des logiciels. Le principe des « quatre modernisations » dans l'automobile chinois — électrification, Internet des véhicules (IoV) pour la connectivité, conduite intelligente et covoiturage — illustre le niveau d’innovation de l’architecture électronique automobile. Aujourd'hui, les systèmes intégrés représentent plus de 90 % des innovations et des nouvelles fonctions. Résultat ? Les logiciels sont devenus un point clé dans l’automobile. L'échelle de R&D, les processus et la composition des équipes des projets logiciels d'entreprise deviennent également de plus en plus complexes et difficiles à quantifier.



Deuxièmement, à mesure que l'itération de l'innovation s'accélère, les difficultés liées à la réalisation des objectifs de gestion de la qualité et de conformité ne cessent de croître. Les lignes de code et les complexités augmentent, imposant des exigences de plus en plus strictes en matière de développement pour garantir la qualité, la sécurité, la stabilité, la fiabilité et la confidentialité.



Pour faire face à ces défis, Nobo Automotive Technologies Co., Ltd. (Nobo Technologies) et IBM ont déployé conjointement la solution IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) pour créer une plateforme numérique parfaitement intégrée pour une gestion efficace du développement logiciel afin d’accélérer l’innovation produit et de s’aligner sur les pratiques de développement internationales.