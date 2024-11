Le Département de affaires communautaires du New Jersey (NJDCA) accompagne les agents locaux en leur fournissant conseils administratifs, aides financières et assistance technique. Leurs programmes et services contribuent à améliorer la qualité de vie de la population en assurant la sécurité incendie, la sécurité des bâtiments et des ascenseurs, l'inspection du logement, le développement communautaire, et en soutenant la gestion financière des agences gouvernementales locales.

Plusieurs bureaux et unités au sein du département veillent à la sécurité publique en effectuant des inspections essentielles et en faisant appliquer les codes de l'État du New Jersey :

Le Bureau of Fire Code Enforcement (agence d’application du code de prévention des incendies) assure la sécurité des immeubles de grande hauteur et des structures à risque, notamment les atriums à plusieurs étages et les cuisines industrielles. Il contribue à la sécurité publique en gérant des programmes d'éducation du public et en supervisant la formation des pompiers.​





Le Bureau of Housing Inspection (agence d'inspection du logement) garantit la sécurité et le confort des résidents en inspectant les hôtels et les immeubles à logements multiples, comme les appartements.​





L'Unité de sécurité des ascenseurs contribue à la sécurité publique en surveillant la conformité des ascenseurs aux normes de sécurité.​

Le NJDCA a saisi l'opportunité d'optimiser ses applications métier fondamentales en investissant dans l'innovation. Cette démarche a permis de moderniser ses systèmes, de générer des informations exploitables et d'accélérer le processus de décision. En collaboration avec IBM Consulting for Microsoft, il a développé des solutions mobiles innovantes et basées sur le cloud pour optimiser la gestion des processus d'enregistrement, d'inspection, d'application, de facturation et de paiement.

Les principaux défis à relever étaient nombreux : des processus d'inspection souvent manuels et obsolètes, une infrastructure informatique fragmentée et une utilisation inefficace des ressources humaines. Les systèmes existants étaient non seulement techniquement défaillants, mais ils offraient également une mauvaise expérience utilisateur, tant pour les citoyens que pour les employés des collectivités.