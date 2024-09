nib exploite la technologie IBM watsonx Assistant pour développer Frankie, un conseiller virtuel en assurance santé. Frankie interagit avec les clients en répondant aux questions courantes, permettant ainsi aux agents de se concentrer sur les questions plus complexes et d’améliorer l’expérience globale du client.

Défi La compagnie d’assurance maladie nib nz ltd. souhaitait mettre en place des approches nouvelles et originales pour servir ses clients. nib cherchait une solution pour améliorer les capacités des agents de son service client, et la question de la formation se posait.

Transformation Afin d’améliorer son service client dans un contexte de croissance rapide, nib a travaillé avec IBM et Capgemini, partenaire commercial IBM, pour mettre en œuvre la première solution de chatbot optimisée par l’IA en Nouvelle-Zélande : un « conseiller virtuel » baptisé Frankie, pour l’assurance maladie. Alimentée par le service IBM watsonx Assistant, qui fait partie du portefeuille IBM Developer Cloud, la solution permet aux clients actuels et potentiels de poser des questions concernant leur contrat ou l’assurance maladie en général en envoyant des requêtes courantes par SMS.

Frankie écoute et développe continuellement sa base de connaissances pour connaître exactement ce que nos clients ont besoin de savoir, ce qui l’aide à améliorer sa capacité à fournir les bonnes informations pour répondre à toutes les questions, même les plus inhabituelles. Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.