Le NUHS a bénéficié d’avantages considérables de la plateforme RH SAP SuccessFactors. Il s’agit d’une étape majeure pour fournir des services RH plus agiles et plus réactifs.

L’accès mobile et les fonctionnalités en libre-service offrent une meilleure expérience utilisateur. Grâce à un système unique à l’échelle du groupe, le NUHS peut désormais aligner les politiques et les processus RH dans tous les établissements. L’équipe technique peut créer une base de données RH unique et partagée pour soutenir l’analyse et la prise de décision en matière de ressources humaines. L’équipe métier peut rationaliser le workflow des RH en éliminant les processus manuels et les formalités administratives. Et la plateforme soutient le recrutement en introduisant une expérience candidat numérique.

En outre, avec les nouvelles données RH collectées, les responsables RH peuvent désormais tirer parti des puissants outils de reporting et d’analyse de la plateforme, ce qui facilite grandement la production de rapports sur le budget et la planification, car les utilisateurs peuvent désormais exécuter des rapports eux-mêmes, sans avoir à contacter le service RH .

La nouvelle plateforme permet également de réaliser des économies en réduisant les licences sur site pour les logiciels SAP. En outre, les employés de NUHS gagnent du temps grâce à des courbes d'apprentissage plus courtes et à la possibilité de tester à nouveau les nouvelles fonctionnalités plus rapidement.