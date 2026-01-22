L’Agence nationale pour l’éducation (NAE) est un organe de l’administration publique établi par le ministère de l’Éducation, des Sports et des Sciences de la République de Lituanie. L’Agence gère la formation au sein du pays en s’efforçant notamment de garantir des pratiques éducatives inclusives, d’organiser des programmes de développement professionnel pour les enseignants, d’évaluer les performances des élèves, etc.

Dans le cadre de ses responsabilités, la NAE recueille des rapports sur la gestion des écoles afin de contrôler l’état de l’enseignement pour chaque école, chaque municipalité et au niveau national. Chaque année, environ 3 000 nouveaux rapports sont envoyés, contenant un mélange de données structurées et de données non structurées. Ils sont ensuite stockés dans une grande variété de types de fichiers. L’extraction des données brutes de chaque rapport, qui compte en moyenne 10 pages, nécessitait environ quatre heures de travail manuel : une tâche insoutenable pour la NAE.

Dans le même temps, la NAE peinait à comparer les rapports avec d’autres données telles que les taux d’inscription des élèves et le financement, compliquant l’obtention d’une vue d’ensemble de la performance. Afin de donner aux responsables du secteur de l’éducation plus de temps pour examiner les résultats et créer des recommandations de politique basées sur les données, l’Agence a cherché une solution d’automatisation de l’ingestion et de l’analyse des documents.