Mud Pie a amélioré son site de e-commerce à l’aide de WOWCommerce, un pack accélérateur conçu par Whereoware, partenaire commercial Gold d’IBM®. WOWCommerce permet à Mud Pie d’utiliser les données démographiques et comportementales d’IBM watsonx Campaign Automation pour offrir des expériences client cohérentes et personnalisées sur son site de e-commerce.

« Whereoware nous accompagne depuis le début de notre parcours d’engagement client numérique. C’est son équipe de spécialistes qui nous a aidés à développer notre site de e-commerce et à nous lancer avec IBM® watsonx Campaign Automation pour nos clients B2B, rappelle Ouargli. La relation positive que nous entretenons avec Whereoware nous a donné la certitude que l’entreprise était le partenaire idéal pour soutenir notre transformation B2C. »



Aujourd’hui, Mud Pie utilise WOWCommerce pour alimenter son site Web et afficher du contenu personnalisé de manière dynamique à partir des données comportementales de sa base de données IBM® watsonx Campaign Automation. De même, WOWCommerce transmet des données sur le comportement des clients en ligne à IBM® watsonx Campaign Automation, ce qui aide Mud Pie à affiner davantage sa portée.



« Nous alimentons notre personnalisation avec trois profils utilisateur basés sur nos principales gammes de produits : bébé, art de vivre et mode, explique A. Ouargli. Les images et les appels à l’action sur notre site et dans nos e-mails varient en fonction du profil de chaque visiteur, pour veiller à ce que chaque interaction avec notre marque soit cohérente, mais inédite. »



Mud Pie exploite également les déclencheurs contextuels de son site Web pour lancer des campagnes ciblées dans IBM® watsonx Campaign Automation.



« Nous recueillons continuellement des données sur nos clients, comme leurs centres d’intérêt, leurs préférences, leurs emplacements et plus encore, via des formulaires Web discrets intégrés au site, commente Ouargli. Ces formulaires en ligne sont une source précieuse d’informations supplémentaires qui nous aident à mieux comprendre nos clients en tant qu’individus ».