Les tableaux de bord pour une informatique durable d’IBM Turbonomic offrent une visibilité sur la consommation d’électricité et d’énergie, ainsi que sur l’impact carbone estimé, pour l’infrastructure informatique et les applications métier. La visibilité sur la consommation n’est que la première étape. Turbonomic fournit également des recommandations de ressources alimentées par l’IA et des actions automatisées, que les équipes informatiques peuvent utiliser pour gagner en efficacité énergétique et garantir la performance des applications. En outre, Turbonomic fournit un rapport montrant les résultats prévus des mesures prises par Turbonomic pour réduire en toute sécurité la consommation d’énergie (en termes de kilowatt-heures) et l’impact carbone estimé (en termes de tonnes métriques de dioxyde de carbone, ou un équivalent tel que le nombre de ménages ou le nombre de jeunes plants d’arbres).

Depuis la mise en œuvre des tableaux de bord d’informatique durable, Gauthier Siri et son équipe ont commencé à surveiller les applications et les projets qui consomment le plus d’énergie. Etant donné que Montpellier Data Center assure de nombreuses charges de travail à court terme, il est essentiel que l’équipe puisse surveiller les fluctuations de la demande et de la consommation d’énergie et prendre des mesures correctives pour améliorer son efficacité, le cas échéant. « Grâce à ce nouveau tableau de bord de l’informatique durable, nous pouvons voir comment nos applications métier influent sur la consommation d’énergie de notre centre de données et voir les mesures concrètes que nous pouvons prendre pour la réduire sans sacrifier la performance des applications », souligne M. Siri. « Nous œuvrons à aller vers toujours plus de durabilité. Le chemin est encore long, mais nous avançons. Ce nouveau reporting dans Turbonomic est un pas en avant pour nous ».