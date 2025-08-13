Moderna est une entreprise pharmaceutique et biotechnologiques de premier plan. Pionnier dans le domaine des médicaments à ARN messager (ARNm) et des vaccins, l’organisme utilise des molécules d’ARNm qui jouent un rôle crucial dans l’organisme pour traiter et prévenir les maladies. Aujourd’hui, Moderna explore l’application de l’informatique quantique dans la conception de médicaments à ARNm grâce à un partenariat avec IBM dans les domaines de la recherche et des technologies.

Le corps humain contient plus de 100 000 types de protéines et chaque protéine est dérivée de l’ARNm. Depuis des décennies, les scientifiques savent que l’ARNm a la capacité de constituer la base d’une nouvelle classe de médicaments capables de prendre en charge les maladies au niveau le plus fondamental de la fonction cellulaire. Moderna est un leader dans la mise en œuvre de ces concepts.

La société a utilisé la technologie de l’ARNm pour indiquer aux cellules de produire des protéines susceptibles de prévenir ou de traiter des maladies jusqu’alors considérées comme incurables.

Bien que les ordinateurs classiques soient des outils puissants dans le développement de l’ARNm, ils ont des limites pour résoudre les problèmes à forte intensité de calcul. Face à ces défis, l’informatique quantique offre une nouvelle approche prometteuse, en complément des méthodes classiques, dont les algorithmes actuels atteignent leurs limites.

L’un des principaux défis de Moderna est de développer les instructions de la technologie ARNm qui indiqueront avec précision au corps comment créer des protéines capables de traiter les maladies. Pour une protéine donnée, il existe un nombre astronomique de séquences d’ARNm possibles susceptibles de la coder, ce qui complique l’optimisation.

Pour résoudre un problème médical lié à l’ARNm, les chercheurs commencent par identifier les mécanismes biologiques impliqués dans une maladie et par déterminer quelle protéine peut moduler ce processus. Ensuite, ils identifient une séquence nucléotidique qui encode cette protéine. En plus d’encoder la protéine, les chercheurs doivent s’assurer que la séquence est stable dans l’organisme. Ils doivent également s’assurer qu’il peut être produit en quantité suffisante pour être efficace, sans déclencher une réponse immunitaire indésirable. Cela requiert une connaissance approfondie de la chimie cellulaire, ainsi qu’une puissance informatique importante, pour passer au crible les millions de séquences nucléotidiques possibles et trouver la bonne.

Moderna dispose d’une approche rapide et évolutive pour ce travail de chimie moléculaire, mais l’entreprise est constamment à la recherche de moyens d’améliorer le processus de développement des médicaments à base d’ARNm. Cette volonté a permis à Moderna de lancer le développement de son expertise en informatique quantique, alors que la technologie se situe au seuil des applications utiles.

« Notre objectif est d’améliorer la santé humaine », explique Alexey Galda, directeur scientifique associé, Algorithmes et applications quantiques chez Moderna. « Notre philosophie consiste à recenser tous les outils disponibles, y compris l’informatique quantique, pour les adapter à nos avancées en cours, plutôt que d’attendre que la technologie arrive à maturité. »