Mizuho Bank réduit son temps de réponse aux incidents et renforce sa collaboration avec IBM Instana Observability
Pionnière dans le domaine des services bancaires en ligne, Mizuho Bank sert des millions de clients via ses plateformes web et mobiles. Les canaux sans contact direct étant devenus la norme, les attentes des clients en matière de disponibilité ininterrompue et de performances fluides augmentaient considérablement. Cependant, l’environnement informatique de plus en plus complexe de la banque exerçait une pression croissante sur sa petite équipe opérationnelle chargée de maintenir une infrastructure stratégique étendue.
Les outils de surveillance ne déclenchaient généralement des alertes qu’après la survenue de problèmes, obligeant les équipes à se démener pour enquêter manuellement sur ces derniers. Avec cette approche réactive, l’identification des causes profondes et le signalement des incidents prenaient souvent trois heures. Les processus de signalement chronophages détournaient l’attention du développement stratégique, tandis que les retards dans la résolution des incidents menaçaient la satisfaction et la confiance des clients. Dans le monde des services bancaires en ligne, où les pannes de système peuvent être considérées comme des problèmes sociaux, Mizuho avait besoin d’une solution d’observabilité proactive pour prévenir les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, afin de préserver sa réputation en matière de stabilité et de fiabilité.
du temps de réponse aux incidents, passant d’environ 3 heures à 1 heure
du temps nécessaire à la création des rapports
Afin de moderniser ses opérations et de réduire les risques, Mizuho Bank a collaboré avec IBM pour mettre en œuvre IBM® Instana Observability. Cette solution offre une visibilité en temps réel sur les performances du système et le comportement des applications, aidant ainsi les équipes de Mizuho à détecter et à résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les clients.
Comme l’explique Daiki Hagiwara, de l’équipe informatique des canaux numériques de Mizuho : « Avec le lancement du nouveau système bancaire en ligne, nous voulions éviter les pannes et protéger le service. Nous avons donc décidé d’adopter l’observabilité afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. »
Mizuho a choisi IBM Instana pour ses capacités de déploiement rapide (moins de cinq minutes par serveur), son impact minimal sur les systèmes existants et ses tableaux de bord intuitifs et faciles à lire, accessibles aux parties prenantes techniques et non techniques. Avec le soutien robuste d’IBM Consulting et d’IBM Technology Expert Labs, la banque a intégré Instana lors d’une refonte majeure de Mizuho Direct, sa plateforme bancaire en ligne.
La mise en œuvre a permis aux équipes informatiques de Mizuho Bank d’obtenir des informations en temps réel sur l’état du système, les ralentissements de performances et les flux de transactions sur de multiples systèmes et plateformes. Les équipes se sont senties capables d’étudier et de comprendre les problèmes sans avoir à les reproduire dans des environnements de test ou à attendre les données des journaux. Les tableaux de bord personnalisés d’Instana ont simplifié la communication et le reporting, en particulier pendant les périodes à haut risque, par exemple en cas de surveillance post-lancement. En rendant les données de performance accessibles et exploitables, la mise en œuvre d’Instana a favorisé une collaboration plus étroite entre les équipes informatiques et commerciales, aidant Mizuho à passer d’une approche réactive à une approche proactive.
Après avoir mis en œuvre IBM Instana Observability, Mizuho Bank a constaté des améliorations mesurables en termes d’efficacité opérationnelle, de service client et de résilience du système. Le temps nécessaire pour enquêter sur les problèmes et les signaler a diminué de plus de 65 %, réduisant ainsi le temps de réponse aux incidents d’environ trois heures à une heure. Le temps nécessaire à la création de rapports a été réduit de plus de 50 % et les efforts requis pour la surveillance ont également été considérablement minimisés, grâce à l’utilisation de tableaux de bord offrant une visibilité partagée entre les équipes techniques et commerciales.
Kaori Iwasaki, responsable au sein de la division informatique chez Mizuho Research & Technologies, explique : « Avec Instana, nous pouvons désormais voir instantanément où se produisent les ralentissements, quel est le problème et quelle est son ampleur, le tout d’un simple coup d’œil. La rapidité avec laquelle nous comprenons la situation s’est considérablement améliorée. »
Encouragée par ces résultats, Mizuho a commencé à étendre Instana à d’autres systèmes et canaux afin d’unifier l’observabilité dans l’ensemble de son environnement informatique. À l’avenir, la banque prévoit de continuer à renforcer son infrastructure bancaire en ligne.
Mizuho Bank, Ltd., l’une des institutions financières les plus importantes et les plus en vue du Japon, offre une gamme complète de services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Membre clé de Mizuho Financial Group, la banque joue un rôle essentiel dans le soutien de l’infrastructure financière japonaise et est à la pointe de l’innovation dans le domaine de la banque numérique. En mettant l’accent sur l’expérience client et l’excellence opérationnelle, Mizuho continue d’investir dans des technologies de pointe afin de fournir des services financiers sécurisés, fluides et fiables sur tous les canaux numériques.
