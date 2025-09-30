Afin de moderniser ses opérations et de réduire les risques, Mizuho Bank a collaboré avec IBM pour mettre en œuvre IBM® Instana Observability. Cette solution offre une visibilité en temps réel sur les performances du système et le comportement des applications, aidant ainsi les équipes de Mizuho à détecter et à résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les clients.

Comme l’explique Daiki Hagiwara, de l’équipe informatique des canaux numériques de Mizuho : « Avec le lancement du nouveau système bancaire en ligne, nous voulions éviter les pannes et protéger le service. Nous avons donc décidé d’adopter l’observabilité afin de pouvoir réagir rapidement en cas de problème. »

Mizuho a choisi IBM Instana pour ses capacités de déploiement rapide (moins de cinq minutes par serveur), son impact minimal sur les systèmes existants et ses tableaux de bord intuitifs et faciles à lire, accessibles aux parties prenantes techniques et non techniques. Avec le soutien robuste d’IBM Consulting et d’IBM Technology Expert Labs, la banque a intégré Instana lors d’une refonte majeure de Mizuho Direct, sa plateforme bancaire en ligne.

La mise en œuvre a permis aux équipes informatiques de Mizuho Bank d’obtenir des informations en temps réel sur l’état du système, les ralentissements de performances et les flux de transactions sur de multiples systèmes et plateformes. Les équipes se sont senties capables d’étudier et de comprendre les problèmes sans avoir à les reproduire dans des environnements de test ou à attendre les données des journaux. Les tableaux de bord personnalisés d’Instana ont simplifié la communication et le reporting, en particulier pendant les périodes à haut risque, par exemple en cas de surveillance post-lancement. En rendant les données de performance accessibles et exploitables, la mise en œuvre d’Instana a favorisé une collaboration plus étroite entre les équipes informatiques et commerciales, aidant Mizuho à passer d’une approche réactive à une approche proactive.