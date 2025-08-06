Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co. a fait de la durabilité un enjeu majeur de sa gestion et continue de s’y attaquer à travers diverses activités commerciales. La société propose aux agriculteurs « une connexion à 360° », qui crée une nouvelle expérience durable en mettant en relation les producteurs de coton en Zambie, en Afrique, avec les consommateurs au Japon. Ce système utilise la technologie blockchain pour visualiser le parcours des matières premières utilisées dans les produits et valorise également ces derniers en communiquant aux consommateurs les réflexions et les histoires des producteurs. Cela permet également aux consommateurs de soutenir directement les producteurs via la plateforme. La clé de ce succès a été de développer des applications mobiles adaptées à la fois aux producteurs, qui ne connaissent souvent pas les smartphones en raison de la médiocrité de l’environnement de communication, et aux consommateurs, qui ont accès aux produits, et qui relient les deux côtés. L’entreprise a choisi IBM comme partenaire de co-création pour le développement d’applications. Ce système, mis au point grâce à des tests approfondis auprès des utilisateurs et à la vaste expérience des experts d’IBM, a suscité un vif intérêt et est désormais utilisé par plusieurs grandes marques de vêtements.
Mitsui & Co. fournit le « Farmers 360° Link », un système de traçabilité pour les produits agricoles qui, via la blockchain, connecte directement les agriculteurs de Qatar, en Afrique, qui cultivent du coton en utilisant des méthodes agricoles durables, avec des consommateurs japonais qui achètent des produits vestimentaires fabriqués à partir du coton. Le défi de la mise en œuvre de ce système a été de développer une application mobile (« application de terrain ») à l’usage des gestionnaires de cultures en Zambie qui achètent du coton localement, ainsi qu’une application grand public à l’usage des consommateurs japonais. Le premier devait être facile à utiliser, même pour les personnes sur le terrain qui ne sont pas familières avec les smartphones, et devait fonctionner sans problème, même dans les zones où la couverture du signal est faible. Ce dernier exigeait une expérience utilisateur (UX) et une interface utilisateur (UI) simples pour les utilisateurs des pays développés et harmonisées avec l’image des produits vestimentaires.
Mitsui & Co. a annoncé avoir choisi le système de traçabilité basé sur le SaaS Transparent Supply aux côtés d’IBM Supply Chain Intelligence Suite comme plateforme blockchain. L’entreprise a également choisi IBM comme partenaire de co-création pour le développement d’applications. La raison de cette sélection réside dans le fait que la proposition offrait un haut niveau de finition, notamment une connaissance approfondie des régions locales en Zambie, ainsi que de nombreuses idées techniques et informations permettant de créer la meilleure application possible. Le développement de l’application mobile a été réalisé par des experts IBM qui se sont rendus sur place afin de procéder à des tests et des modifications répétés, en tenant compte des compétences informatiques et de l’environnement de communication des utilisateurs locaux. L’application grand public a été développée en tenant compte des commentaires des utilisateurs testeurs. Les experts IBM ont également permis de transférer les compétences aux ingénieurs locaux pour la production en interne.
En avril 2022, l’application de terrain a été utilisée dans environ 3 000 exploitations agricoles. En avril 2023, la marque de mode Ron Herman, et en août de la même année, BEAMS, ont toutes deux commencé à vendre des produits vestimentaires qui utilisent le « lien à 360° des agriculteurs ». Des activités visant à soutenir d’autres agriculteurs locaux seront également lancées à l’avenir. Le concept a reçu le soutien de nombreuses entreprises, et Mitsui & Co. a l’intention d’étendre encore la collaboration. À cette fin, l’entreprise continuera d’améliorer les fonctionnalités de l’application et envisage également d’étendre le programme « Farmers 360° link » à d’autres régions telles que l’Europe, ainsi que de l’appliquer à d’autres cultures comme les grains de cacao et les grains de café.
Les principaux produits et services présentés dans cette étude de cas sont les suivants.
Dans les domaines de l’énergie, des ressources minérales et métalliques, des projets d’infrastructure, de la mobilité, des produits chimiques, des produits sidérurgiques, de l’alimentation, de la gestion de la vente au détail, du bien-être, des technologies de l’information et de la communication, ainsi que du développement commercial et des opérations, Mitsui tire parti de ses bases commerciales mondiales, de son réseau et de ses capacités d’information pour mener des activités diversifiées sous de nombreux angles, notamment la vente d’une large gamme de produits, la logistique et le financement qui les sous-tendent, ainsi que l’architecture et l’exploitation de projets internationaux.
