Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. a fait de la durabilité un enjeu majeur de sa gestion et continue de s’y attaquer à travers diverses activités commerciales. La société propose aux agriculteurs « une connexion à 360° », qui crée une nouvelle expérience durable en mettant en relation les producteurs de coton en Zambie, en Afrique, avec les consommateurs au Japon. Ce système utilise la technologie blockchain pour visualiser le parcours des matières premières utilisées dans les produits et valorise également ces derniers en communiquant aux consommateurs les réflexions et les histoires des producteurs. Cela permet également aux consommateurs de soutenir directement les producteurs via la plateforme. La clé de ce succès a été de développer des applications mobiles adaptées à la fois aux producteurs, qui ne connaissent souvent pas les smartphones en raison de la médiocrité de l’environnement de communication, et aux consommateurs, qui ont accès aux produits, et qui relient les deux côtés. L’entreprise a choisi IBM comme partenaire de co-création pour le développement d’applications. Ce système, mis au point grâce à des tests approfondis auprès des utilisateurs et à la vaste expérience des experts d’IBM, a suscité un vif intérêt et est désormais utilisé par plusieurs grandes marques de vêtements.