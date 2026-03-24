Découvrez comment Mitchell Services a utilisé CaNeTA pour identifier et atténuer les risques critiques, améliorant ainsi sa performance en matière de sécurité et sa résilience opérationnelle.
Mitchell Services est l’entreprise de forage la plus diversifiée d’Australie, opérant dans des environnements à haut risque dans le secteur des mines et des ressources. Avec plus de 750 employés et 35 projets, elle a reconnu l’importance d’une gestion proactive et fiable des risques pour répondre aux attentes des clients et garantir un environnement de travail sans fatalité. Ses dirigeants ont cherché à renforcer l’efficacité et la résilience des contrôles critiques afin de prévenir les dommages graves, même lorsque les conditions de travail changent ou que des variations inattendues se produisent. Mitchell Services a dû relever le défi d’identifier les lacunes dans sa gestion des risques critiques et de déterminer si, lors d’incidents, ses systèmes assuraient une mise en sécurité effective ou si l’absence de conséquences graves était due au hasard. L’entreprise devait évaluer ses performances en matière de sécurité par rapport aux normes de contrôle critiques et hiérarchiser efficacement les risques critiques. Pour y remédier, elle a collaboré avec Libero IA et l’Université du Queensland en 2025 pour analyser ses performances de sécurité à l’aide de la méthode CaNeTA. Pour améliorer les résultats, la méthode CaNeTA a été complétée par IBM® watsonx.ai sur le front-end du processus pour préparer les données et les événements de liaison de causalité, et IBM® watsonx Orchestrate sur le back-end du processus pour améliorer l’analyse des données et la génération d’informations.
La série de questions VCC (vérification des contrôles critiques) a été remaniée de manière à ce que 100 % des questions testent l’efficacité du contrôle, contre 65 % pour l’efficacité de base.
L’activité d’inspection des véhicules lourds a augmenté de 4,7 % au cours des trois premiers mois suivant la mise en œuvre, améliorant la couverture des inspections et la possibilité de détecter les problèmes plus tôt.
Pour définir le nombre d’inspections à réaliser : au cours des 6 mois de juillet à décembre 2025, les véhicules lourds de Mitchell Services (plateformes de forage, camions, etc.) ont parcouru un total de 230 000 km. Les véhicules légers ont parcouru 771 000 km.
Pour relever les défis de leur gestion de la sécurité, Mitchell Services, en collaboration avec Libero IA et l’Université du Queensland, a lancé un projet révolutionnaire. En s’appuyant sur la méthode CaNeTA (Causal Network Analysis Topology), l’entreprise a cherché à mieux comprendre ses risques opérationnels et ses contrôles critiques. L’approche CaNeTA modélise les risques, contrôles et conséquences sur le lieu de travail comme un réseau causal dynamique, exposant des interactions cachées et des voies de propagation des risques que les registres de risques traditionnels négligent souvent. Le projet a nécessité une analyse approfondie des rapports d’incidents de l’exercice 2024-2025 au regard des normes de risques critiques et des registres de risques. Cette analyse a utilisé divers outils de CaNeTA, notamment la visualisation des réseaux, l’interdépendance, la centralité du vecteur propre, la force intérieure et l’agrégation d’indicateurs. Ces outils ont fourni des informations sur la manière dont les incidents se propagent par le biais d’événements de « dommages », souvent liés au transport et à la logistique, et ont mis en évidence des événements critiques de transition tels que les interactions avec la faune et les chargements non sécurisés. L’analyse a également révélé que les quasi-incidents résultaient souvent d’une « défaillance chanceuse » plutôt que de l’efficacité de contrôles robustes. En appliquant CaNeTA, Mitchell Services a acquis une compréhension nuancée de son environnement de risques, ce qui lui a permis de redéfinir ses stratégies de gestion des risques. Les enseignements tirés de l’analyse CaNeTA ont conduit à des réalignements stratégiques, notamment l’élargissement de la supervision des risques au-delà des opérations de forage de carottage et la réintégration du transport, de la logistique et de la maintenance comme domaines de risque critiques fondamentaux. Des protocoles améliorés de VCC (vérification des contrôles critiques), sous la forme d’inspections de véhicules lourds, ont été introduits pour vérifier l’intégrité de tous les contrôles critiques, systèmes critiques et dispositifs de retenue avant et après les événements de transport. La collaboration avec Libero IA et l’Université du Queensland, facilitée par le soutien apporté par IBM à des technologies innovantes comme CaNeTA, a permis à Mitchell Services de renforcer la résilience dans l’ensemble de ses opérations.
Mitchell Services a renforcé sa capacité de gestion des risques en s’appuyant sur la solution de gestion des risques alimentée par l’IA d’IBM, CaNeTA. Sur la base des données d’incidents et de quasi-accidents de l’exercice 2024-2025, le projet a produit une analyse mathématique et une visualisation fondée sur les données qui ont permis de quantifier et de hiérarchiser les actions préventives.
En appliquant CaNeTA, Mitchell Services a identifié les principales voies de propagation des risques, y compris les incidents se propageant par des événements de « dommages » souvent liés au transport et à la logistique. L’analyse a révélé que les interactions avec la faune et les chargements non sécurisés constituaient des événements critiques, et que les incidents de véhicules et les défaillances de communication pouvaient avoir des conséquences disproportionnées sur la sécurité en aval. Ces informations quantifiées ont permis à Mitchell Services d’élargir la supervision au-delà des opérations de forage, de rétablir le transport, la logistique et la maintenance comme des domaines de risque critiques, et d’améliorer la vérification des contrôles critiques en passant d’une vérification basée sur la présence à une vérification basée sur l’efficacité, en particulier pour la logistique et activités de transport. Les protocoles ont également été améliorés afin d’effectuer des contrôles d’intégrité de l’ensemble du système avant et après les événements de transport. Grâce à ces nouvelles capacités, Mitchell Services est désormais mieux équipée pour prendre des décisions éclairées concernant les risques, la libération d’énergie et l’efficacité du contrôle, soutenant ainsi l’amélioration continue de la performance en matière de sécurité et de la résilience opérationnelle.
Mitchell Services est un fournisseur de services de forage coté à la Bourse de New York et l’entreprise de forage la plus diversifiée d’Australie. La marque Mitchell est active dans le secteur des mines et des ressources depuis plus de 50 ans. Mitchell Services compte désormais plus de 80 plateformes de forage de surface et souterraines, plus de 750 employés répartis sur 35 projets en Australie, et opère dans des environnements divers et à haut risque, allant de l’exploration à distance au forage souterrain.
Libero AI est une entreprise pionnière à la pointe de la mise en œuvre de l’intelligence artificielle pour améliorer la performance des entreprises dans l’industrie lourde. Elle déploie l’IA pour améliorer, exploiter et exploiter les données afin de résoudre les défis des entreprises liés à la sécurité, à la maintenance et aux opérations. Libero IA a collaboré avec Mitchell Services et l’Université du Queensland pour mettre en œuvre CaNeTA.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.