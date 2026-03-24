Mitchell Services a renforcé sa capacité de gestion des risques en s’appuyant sur la solution de gestion des risques alimentée par l’IA d’IBM, CaNeTA. Sur la base des données d’incidents et de quasi-accidents de l’exercice 2024-2025, le projet a produit une analyse mathématique et une visualisation fondée sur les données qui ont permis de quantifier et de hiérarchiser les actions préventives.

En appliquant CaNeTA, Mitchell Services a identifié les principales voies de propagation des risques, y compris les incidents se propageant par des événements de « dommages » souvent liés au transport et à la logistique. L’analyse a révélé que les interactions avec la faune et les chargements non sécurisés constituaient des événements critiques, et que les incidents de véhicules et les défaillances de communication pouvaient avoir des conséquences disproportionnées sur la sécurité en aval. Ces informations quantifiées ont permis à Mitchell Services d’élargir la supervision au-delà des opérations de forage, de rétablir le transport, la logistique et la maintenance comme des domaines de risque critiques, et d’améliorer la vérification des contrôles critiques en passant d’une vérification basée sur la présence à une vérification basée sur l’efficacité, en particulier pour la logistique et activités de transport. Les protocoles ont également été améliorés afin d’effectuer des contrôles d’intégrité de l’ensemble du système avant et après les événements de transport. Grâce à ces nouvelles capacités, Mitchell Services est désormais mieux équipée pour prendre des décisions éclairées concernant les risques, la libération d’énergie et l’efficacité du contrôle, soutenant ainsi l’amélioration continue de la performance en matière de sécurité et de la résilience opérationnelle.