Sécuriser la chaîne d’approvisionnement alimentaire : MHP réinvente ses opérations de sécurité

Construire un centre d’opérations de sécurité moderne pour protéger les environnements critiques informatiques et OT
MHP, l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires verticalement intégrées d'Europe, est un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. MHP considère la cybersécurité comme une priorité stratégique. Pour protéger ses environnements informatiques et OT critiques, MHP devait moderniser ses opérations de sécurité. L'objectif était d'améliorer la résilience opérationnelle, d'assurer la continuité d’activité et de maintenir la confiance au sein de son écosystème. MHP a dû relever le défi de renforcer sa posture de sécurité pour se protéger contre les cybermenaces les plus médiatisées à l'ère du cloud et de l'IA. L’entreprise avait besoin d’un centre des opérations de sécurité (SOC) robuste capable d’offrir une visibilité centralisée, des analyses avancées et des capacités de réponse automatisée pour détecter et répondre efficacement aux cybermenaces. Pour adresse ce défi, MHP a collaboré avec IBM pour construire un SOC moderne alimenté par IBM QRadar SIEM et QRadar SOAR.
Détection des menaces plus rapide avec visibilité centralisée
gestion coordonnée des incidents avec réponse automatisée
Avant cette transformation, le MHP était confronté à des défis importants dans la gestion de son environnement informatique croissant et de plus en plus complexe. Les équipes de sécurité étaient confrontées à une visibilité fragmentée entre plusieurs systèmes, à un traitement manuel des alertes et à un volume écrasant d'événements qui retardaient la détection et la réponse. L'absence de corrélation centralisée et de processus normalisés de réponse aux incidents a augmenté le risque de menaces manquées et de temps d'arrêt prolongé, ce qui a eu un impact direct sur la capacité de l'entreprise à protéger ses actifs critiques et à maintenir la continuité d'activité.
MHP a pu moderniser ses opérations de cybersécurité en construisant un SOC centralisé propulsé par IBM Qradar SIEM et IBM QRadar SOAR. En consolidant la télémétrie des environnements sur site et dans le cloud, l'équipe informatique de MHP a acquis une visibilité en temps réel sur les menaces, ce qui a permis de corréler les événements en temps quasi réel. Les analyses Advanced et l’optimisation des cas d’utilisation ont permis au SOC de détecter les activités suspectes en quelques secondes au lieu de quelques heures, faisant passer la posture de sécurité de réactive à proactive.
Avec l'intégration de protocoles automatisés dans QRadar SOAR, la réponse aux incidents est devenue rationalisée et cohérente au sein des équipes. Les tâches de routine telles que l’enrichissement, le triage et le confinement ont été automatisées, réduisant le temps moyen de réponse (MTTR) et libérant les analystes pour se concentrer sur les menaces à fort impact. En conséquence, l’entreprise a obtenu une amélioration mesurable de la rapidité de détection et de l’efficacité de la réponse, renforçant sa résilience face aux cyberattaques modernes tout en assurant une protection continue des actifs critiques de l’entreprise.
MHP a considérablement amélioré sa posture de cybersécurité grâce à la mise en œuvre d’IBM QRadar SIEM et de QRadar SOAR. Le centre des opérations de sécurité (SOC) moderne offre une visibilité centralisée, une analytique avancée et une réponse automatisée, permettant une détection plus rapide des menaces et une gestion coordonnée des incidents. Cette transformation renforce la résilience opérationnelle, la continuité d’activité et la confiance au sein de l'écosystème de MHP. En tirant parti d’IBM QRadar SIEM, MHP peut collecter et corréler des données provenant de diverses sources à travers son environnement informatique pour obtenir une vision globale des événements de sécurité. Le module intégré d'analyse analytique du comportement des utilisateurs aide à distinguer les comportements normaux des anomalies, ce qui permet aux équipes de réagir plus rapidement aux activités malveillantes. Avec IBM QRadar SOAR, les analystes utilisent la console SOAR pour les tâches quotidiennes, telles que la gestion des tickets, le suivi des indicateurs et les instructions spécifiques à chaque cas, améliorant ainsi leur capacité à analyser, répondre et gérer efficacement les incidents de sécurité. Le RSSI de MHP, Yurii Shatylo, note : « Ce n’est pas seulement un projet de sécurité, c’est une base de confiance, de stabilité et de résilience pour l’ensemble de l’écosystème de MHP. » Le nouveau SOC est devenu un composant critique de la stratégie de cybersécurité de MHP, permettant à l’entreprise de répondre aux cybermenaces de manière plus efficace.
MHP est une entreprise internationale dans l’alimentation et l’agriculture, qui produit des produits alimentaires sains de haute qualité qui améliorent la vie de ses consommateurs. Elle dispose d’installations de production en Ukraine, en Espagne et dans toute l’Europe du Sud-Est, et est spécialisée dans l’application et le déploiement des dernières technologies alimentaires et agricoles dans l’ensemble de ses activités. Les actions de MHP sont cotées à la bourse de Londres. Avec plus de 38 000 salariés en Ukraine et à l’étranger, MHP figure parmi les 20 meilleurs employeurs du pays, selon Forbes Ukraine. MHP est le plus gros contribuable du secteur agricole ukrainien et a été reconnu par Forbes Ukraine comme l'un des principaux investisseurs du pays en 2024. MHP est le premier producteur de volaille en Europe selon le classement WattPoultry. MHP exporte ses produits vers plus de 80 pays à travers le monde. L’entreprise développe plus de 15 marques alimentaires et, avec ses partenaires, exploite plusieurs chaînes, dont les magasins MeatMarket et les points de vente Döner Market. Le fondateur et PDG de MHP est l'homme d'affaires ukrainien Yuriy Kosyuk.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.