Sécuriser la chaîne d’approvisionnement alimentaire : MHP réinvente ses opérations de sécurité

Avant cette transformation, le MHP était confronté à des défis importants dans la gestion de son environnement informatique croissant et de plus en plus complexe. Les équipes de sécurité étaient confrontées à une visibilité fragmentée entre plusieurs systèmes, à un traitement manuel des alertes et à un volume écrasant d'événements qui retardaient la détection et la réponse. L'absence de corrélation centralisée et de processus normalisés de réponse aux incidents a augmenté le risque de menaces manquées et de temps d'arrêt prolongé, ce qui a eu un impact direct sur la capacité de l'entreprise à protéger ses actifs critiques et à maintenir la continuité d'activité.

MHP a pu moderniser ses opérations de cybersécurité en construisant un SOC centralisé propulsé par IBM Qradar SIEM et IBM QRadar SOAR. En consolidant la télémétrie des environnements sur site et dans le cloud, l'équipe informatique de MHP a acquis une visibilité en temps réel sur les menaces, ce qui a permis de corréler les événements en temps quasi réel. Les analyses Advanced et l’optimisation des cas d’utilisation ont permis au SOC de détecter les activités suspectes en quelques secondes au lieu de quelques heures, faisant passer la posture de sécurité de réactive à proactive.

Avec l'intégration de protocoles automatisés dans QRadar SOAR, la réponse aux incidents est devenue rationalisée et cohérente au sein des équipes. Les tâches de routine telles que l’enrichissement, le triage et le confinement ont été automatisées, réduisant le temps moyen de réponse (MTTR) et libérant les analystes pour se concentrer sur les menaces à fort impact. En conséquence, l’entreprise a obtenu une amélioration mesurable de la rapidité de détection et de l’efficacité de la réponse, renforçant sa résilience face aux cyberattaques modernes tout en assurant une protection continue des actifs critiques de l’entreprise.