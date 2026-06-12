Moderniser l’infrastructure au service d’une logistique à grande échelle

Avec IBM Power Virtual Server, Manitoulin gagne en résilience dans le cloud et réduit ses coûts
Manitoulin Group of Companies est une entreprise canadienne de transport et de logistique qui accompagne des chaînes d’approvisionnement complexes et sensibles aux délais en Amérique du Nord. À mesure que l’entreprise se développait, par acquisitions et par expansion géographique, son environnement informatique restait centralisé autour d’une infrastructure principale unique, en grande partie située sur l’île Manitoulin.
Bien que fiable, ce modèle imposait des contraintes croissantes à mesure que les opérations gagnaient en ampleur et créait un risque potentiel pour la continuité d’activité. Les équipes réparties sur plusieurs sites avaient besoin d’un accès plus rapide et plus homogène aux systèmes essentiels, tandis que la concentration de l’infrastructure accentuait les risques pesant sur la continuité d’activité. Dans le même temps, la maintenance et le renouvellement des systèmes sur site exigeaient des investissements continus importants, avec à la clé des coûts plus élevés et une flexibilité réduite.
Manitoulin devait trouver un moyen de poursuivre sa croissance tout en limitant les contraintes d’infrastructure et les risques opérationnels.
Avec IBM et son partenaire commercial Service Express, Manitoulin a migré ses principaux workloads IBM i vers IBM Power® Virtual Server (PowerVS) sur IBM Cloud. La plateforme IBM i prend en charge des opérations logistiques critiques, notamment la finance, la paie et le système de gestion du transport (TMS) de l’entreprise. Celui-ci traite chaque jour des dizaines de milliers de transactions, comme le suivi des expéditions, les devis et les opérations de livraison sur l’ensemble du réseau, avec une infrastructure évolutive capable de gérer d’importants volumes de requêtes API orientées client. Cette approche a permis à l’entreprise d’étendre ses systèmes existants au cloud sans modifier ses applications, tout en conservant le niveau de performance et de fiabilité requis pour ces workloads.
La transformation a commencé par la migration de la reprise après sinistre vers PowerVS. L’environnement a été validé par étapes, avec des bascules de rôle prolongées et l’exécution de workloads de production sur chaque environnement pendant plusieurs mois afin de confirmer leur stabilité avant la bascule complète en production. Manitoulin a ensuite adopté un déploiement réparti sur deux régions dans les centres de données IBM Cloud situés à Toronto et à Montréal. L’entreprise a ainsi remplacé son dispositif de reprise après sinistre sur site et réduit sa dépendance à une infrastructure concentrée sur une seule zone géographique.
En passant à un modèle à la consommation et en consolidant ses workloads IBM i, x86 et Kubernetes dans un environnement cloud unifié, l’entreprise a réduit la complexité de son infrastructure, simplifié ses opérations et créé une base évolutive pour accompagner sa croissance.
Avec IBM Power Virtual Server, Manitoulin a réduit ses coûts d’infrastructure tout en améliorant la continuité opérationnelle de son réseau logistique. La migration de la reprise après sinistre vers le cloud a supprimé l’infrastructure sur site redondante, réduit la charge opérationnelle et rationalisé la réplication grâce à IBM Global Replication Services, ce qui a amélioré l’efficacité des opérations de reprise après sinistre. La mise en œuvre de standards de sécurité comparables dans des environnements hybrides aurait nécessité, selon les estimations, plus de 1 000 heures avec des approches traditionnelles. Les tests ont montré des délais de reprise de 30 à 40 minutes, contre 12 heures avec l’approche de réplication précédente.
Ces changements ont généré plus de 20 000 dollars américains d’économies mensuelles récurrentes. À cela s’ajoutent 100 000 à 150 000 dollars d’économies annuelles supplémentaires après le retrait du site de reprise après sinistre sur site.
La consolidation des workloads dans un environnement cloud unique a également renforcé la cohérence opérationnelle et permis aux équipes de monter plus efficacement en compétence sur une plateforme unifiée. Avec une base cloud évolutive déployée sur deux régions, Manitoulin est désormais mieux préparé pour poursuivre sa croissance, simplifier les opérations dans l’ensemble de son environnement et accélérer ses prochaines étapes de modernisation.
Fondée en 1953, Manitoulin Group of Companies est un fournisseur canadien de services de transport et de logistique qui fournit des services de chaîne d’approvisionnement de bout en bout en Amérique du Nord, notamment le transport routier, le transit de marchandises, le courtage en douane, l’entreposage et la distribution.
Service Express, dont le siège se trouve à Grand Rapids, dans le Michigan, est un IBM business partner spécialisé dans l’infrastructure, le cloud et les services managés. Reconnue pour son expertise des systèmes IBM Power, l’entreprise aide les entreprises à exploiter et moderniser leurs environnements critiques.
© Copyright IBM Corporation, juin 2026.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.