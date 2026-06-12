Moderniser l’infrastructure au service d’une logistique à grande échelle

Manitoulin Group of Companies est une entreprise canadienne de transport et de logistique qui accompagne des chaînes d’approvisionnement complexes et sensibles aux délais en Amérique du Nord. À mesure que l’entreprise se développait, par acquisitions et par expansion géographique, son environnement informatique restait centralisé autour d’une infrastructure principale unique, en grande partie située sur l’île Manitoulin.

Bien que fiable, ce modèle imposait des contraintes croissantes à mesure que les opérations gagnaient en ampleur et créait un risque potentiel pour la continuité d’activité. Les équipes réparties sur plusieurs sites avaient besoin d’un accès plus rapide et plus homogène aux systèmes essentiels, tandis que la concentration de l’infrastructure accentuait les risques pesant sur la continuité d’activité. Dans le même temps, la maintenance et le renouvellement des systèmes sur site exigeaient des investissements continus importants, avec à la clé des coûts plus élevés et une flexibilité réduite.

Manitoulin devait trouver un moyen de poursuivre sa croissance tout en limitant les contraintes d’infrastructure et les risques opérationnels.