MandarinMaster avait fait appel à une entreprise chinoise qui proposait un traitement Speech to Text, afin que la plateforme puisse écouter la prononciation des apprenants et fournir un feedback. Le coût par cycle de validation étant toutefois élevé, Philippe Laurent a suivi le conseil de son développeur et a testé la technologie IBM Watson Speech to Text.

« Sachant que nous sommes soutenus par la BPI [une banque publique française ayant pour mission le financement et le développement des entreprises] et la direction régionale, nous tenions à collaborer avec un fournisseur ayant une forte présence en France, comme IBM », précise Philippe Laurent. « En tant que start-up, nous nous sommes immédiatement sentis très à l’aise avec IBM en raison de son véritable accompagnement et de sa capacité à améliorer notre visibilité et notre crédibilité. »

IBM a mis MandarinMaster en relation avec Pedab France, un IBM Business Partner spécialisé dans les solutions pédagogiques basées sur la technologie IBM. Pedab a accompagné MandarinMaster pour intégrer la technologie IBM Watson Speech to Text dans sa plateforme. La solution est proposée sous licence dans le cadre d’un contrat de solution intégrée (ESA) IBM, ce qui permet à MandarinMaster d’associer la technologie d’IBM à sa propriété intellectuelle pour créer une solution complète et autonome.

Christopher Pajot, directeur des ventes chez Pedab France : « IBM Watson Speech to Text est une technologie d’IA de confiance que nous avons pu intégrer de façon fluide à la plateforme MandarinMaster. Nous avons travaillé avec IBM Innovation Studio sur ce projet, qui n’a pris que quelques mois en tout. »

« Pedab s’est vraiment mobilisé pour nous aider à faire de MandarinMaster un succès », ajoute Philippe Laurent. « L’équipe de Christopher a travaillé d’arrache-pied pour nous décrocher un accord financier qui avait du sens sur le plan économique pour nous en tant que start-up, et nous apprécions vraiment le partenariat que nous établissons avec eux et avec IBM. »

MandarinMaster est une plateforme en ligne qui propose aux abonnés des cours quotidiens de 30 minutes. Les étudiants progressent à leur rythme, déverrouillant du nouveau contenu au fur et à mesure de leur progression, à un rythme qui les motive et les encourage. La technologie intégrée IBM Watson Speech to Text permet à MandarinMaster de simuler la présence d’un vrai enseignant, permettant aux étudiants de vérifier leur prononciation et d’obtenir des commentaires immédiats.

« IBM Watson Speech to Text permet à nos apprenants de valider leur utilisation des tons chinois et de gagner en assurance tout au long de leur parcours pour maîtriser cette compétence essentielle », explique Philippe Laurent.

MandarinMaster travaille actuellement avec les premiers utilisateurs pour faire passer le mot de manière organique à travers les réseaux sociaux. Les étudiants qui invitent d’autres abonnés payants peuvent recevoir des crédits pour leurs propres frais de scolarité. Ces crédits peuvent également être utilisés pour acheter des sessions de conversation en tête-à-tête et des évaluations lors d’appels vidéo avec des tuteurs réels. Au moment de la rédaction de cet article, MandarinMaster développe une version anglais-chinois de sa plateforme, qui cible un public potentiel beaucoup plus large de locuteurs natifs anglais dans le monde. Cette version sera disponible à la fin du mois de septembre 2025.