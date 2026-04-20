La mairie de Madrid gère l’un des écosystèmes de services urbains les plus vastes et les plus complexes d’Europe, avec à sa charge des millions d’actifs, des centaines de milliers d’inspections et plus d’un million de demandes de citoyens chaque année, répartis sur un vaste portefeuille d’infrastructures urbaines essentielles et géographiquement dispersées (éclairage public, espaces verts, espaces publics, collecte des déchets, surveillance environnementale et infrastructures liées à la mobilité). Au fil du temps, les systèmes qui sous-tendent ces services ont évolué de manière cloisonnée, les inventaires, la maintenance, les inspections, la facturation et les notifications aux citoyens étant répartis entre des applications déconnectées les unes des autres. Cette fragmentation a limité la visibilité, ralenti les délais de réponse et rendu difficile la mesure cohérente des performances entre les prestataires et les services.

Alors que les exigences opérationnelles ne cessaient de croître et que des événements perturbateurs mettaient en évidence des lacunes en matière de résilience, la ville devait encore coordonner plus de 25 prestataires de services, selon des modèles variés et des accords de niveau de service (SLA) plus stricts, tout en étant limitée par un budget et des ressources limités. Le passage de Madrid d’un système de rémunération à l’activité à un système de rémunération au résultat a en outre nécessité des indicateurs de qualité cohérents et une supervision unifiée que les outils existants n’étaient pas en mesure de prendre en charge. Comme l’a déclaré Juan Corro, directeur général des technologies de l’information à la mairie de Madrid, la ville « devait offrir plus de valeur avec moins de moyens ». Les dirigeants municipaux ont pris conscience que des solutions ponctuelles ne suffisaient plus : ils avaient besoin d’une infrastructure opérationnelle unique capable d’unifier les données, de garantir la qualité à grande échelle et de veiller à ce que chaque euro dépensé apporte une valeur tangible et transparente aux citoyens.