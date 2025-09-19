LPS, membre du groupe Lenovo, fournit des services informatiques dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de la vente au détail et du secteur public dans la région Asie-Pacifique. À mesure que les entreprises progressent dans leur transformation numérique, les volumes de données augmentent, le trafic de travail à distance atteint des niveaux élevés et les exigences de sécurité et de conformité deviennent de plus en plus strictes. Pour répondre à ces demandes croissantes, LPS devait mettre à niveau son infrastructure existante. Leur suite de surveillance fournissait des instantanés ponctuels des serveurs sur site, des applications conteneurisées et des plateformes cloud, mais ne disposait pas d’une vue unifiée pour orchestrer une gestion proactive des incidents dans le cadre d’engagements rigoureux de niveau de service 24h/24 et 7j/7.

Dans le même temps, les demandes de calcul et de stockage avaient fortement augmenté en raison des analyses basées sur l’IA, du traitement des mégadonnées et des projets pilotes de vente au détail en réalité virtuelle (VR) et en réalité augmentée (AR) immersives. Sans informations centralisées, les équipes LPS vérifiaient les indicateurs de performance en silos, ce qui entraînait des retards dans les cycles de réponse, une utilisation des ressources sous-optimale et des inefficacités de planification. Pour soutenir les ambitions de croissance de ses clients, LPS avait besoin d’une architecture performante, sécurisée et évolutive, capable d’offrir une visibilité complète, d’automatiser les opérations de routine et d’aligner la planification des capacités sur l’évolution des besoins de l’entreprise.