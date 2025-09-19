LPS améliore la visibilité et les performances de l’ensemble des opérations informatiques avec IBM® Instana
LPS, membre du groupe Lenovo, fournit des services informatiques dans les secteurs de la finance, des télécommunications, de la vente au détail et du secteur public dans la région Asie-Pacifique. À mesure que les entreprises progressent dans leur transformation numérique, les volumes de données augmentent, le trafic de travail à distance atteint des niveaux élevés et les exigences de sécurité et de conformité deviennent de plus en plus strictes. Pour répondre à ces demandes croissantes, LPS devait mettre à niveau son infrastructure existante. Leur suite de surveillance fournissait des instantanés ponctuels des serveurs sur site, des applications conteneurisées et des plateformes cloud, mais ne disposait pas d’une vue unifiée pour orchestrer une gestion proactive des incidents dans le cadre d’engagements rigoureux de niveau de service 24h/24 et 7j/7.
Dans le même temps, les demandes de calcul et de stockage avaient fortement augmenté en raison des analyses basées sur l’IA, du traitement des mégadonnées et des projets pilotes de vente au détail en réalité virtuelle (VR) et en réalité augmentée (AR) immersives. Sans informations centralisées, les équipes LPS vérifiaient les indicateurs de performance en silos, ce qui entraînait des retards dans les cycles de réponse, une utilisation des ressources sous-optimale et des inefficacités de planification. Pour soutenir les ambitions de croissance de ses clients, LPS avait besoin d’une architecture performante, sécurisée et évolutive, capable d’offrir une visibilité complète, d’automatiser les opérations de routine et d’aligner la planification des capacités sur l’évolution des besoins de l’entreprise.
Pour répondre aux demandes changeantes de ses entreprises clientes opérant dans des secteurs dynamiques et à forte intensité de données, LPS s’est associé à IBM pour moderniser sa base informatique. L’objectif était de créer une infrastructure sécurisée, intelligente et évolutive capable de prendre en charge des volumes de données en augmentation, des workloads pilotées par l’IA et les attentes croissantes des clients. Ensemble, ils ont opéré une transformation ancrée sur quatre piliers stratégiques :
Grâce à l’observabilité unifiée et à l’automatisation intelligente en place, LPS a considérablement amélioré son efficacité et son agilité informatiques. Les équipes peuvent désormais résoudre les problèmes de performance plus rapidement, réduire le temps moyen de résolution (MTTR) et minimiser les temps d’arrêt imprévus, ce qui permet d’améliorer les performances de niveau de service pour leurs entreprises clientes.
En combinant la surveillance en temps réel d’IBM Instana avec la puissance de traitement et l’efficacité énergétique d’IBM LinuxONE, LPS a également réduit la complexité de l’infrastructure et optimisé l’utilisation des ressources dans les environnements hybrides. Avec ce processus, les clients peuvent éviter le surprovisionnement et contrôler les coûts sans compromettre la vitesse, la sécurité ou l’évolutivité.
LPS est ainsi mieux équipé pour soutenir l’innovation numérique dans tous les secteurs, de la fourniture de plateformes bancaires mobiles sécurisées au déploiement de technologies de vente au détail immersives et de solutions de villes intelligentes. Grâce à la flexibilité de ses capacités de dimensionnement et d’adaptation intelligente, LPS aide ses clients à créer des entreprises résilientes et prêtes pour l’avenir.
Lenovo PCCW Solutions (LPS) (lien externe à ibm.com) est un fournisseur de solutions technologiques et informatiques de premier plan dans la région Asie-Pacifique. LPS s’associe aux gouvernements et aux entreprises pour atteindre l’excellence en matière de transformation numérique, stimulant la croissance des entreprises grâce à des solutions de pointe et aux bonnes pratiques du secteur. En tant que membre du groupe Lenovo, LPS a débloqué de nouvelles synergies grâce à la portée mondiale et aux capacités technologiques de Lenovo, en se concentrant sur l’IA, la pratique des données, le cloud et la cybersécurité. Avec son équipe de plus de 4 000 experts et un solide réseau de partenaires d’écosystème, LPS s’engage à fournir des solutions alimentées par l’IA et des bonnes pratiques pour aider les entreprises à exceller dans leur parcours numérique.
