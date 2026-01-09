L’Ajuntament de L’Hospitalet est le conseil municipal de la commune de L’Hospitalet de Llobregat, en Catalogne (Espagne). La commune offre à ses quelque 300 000 habitants diverses infrastructures, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que la possibilité de participer à des services sociaux et à des événements culturels. Ces services s’appuient sur une infrastructure numérique interne destinée aux employés de la municipalité et sur un portail externe qui offre aux habitants un accès sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Alors que la solution de stockage existante utilisée par l’Ajuntament de L’Hospitalet arrivait en fin de vie, le conseil municipal a rencontré des problèmes de performances et a eu de plus en plus de mal à maintenir la cohérence de la disponibilité des données. Afin d’éviter toute interruption des services essentiels et de soutenir les innovations futures, il a cherché à moderniser son infrastructure de stockage centrale tout en veillant à ce que la transition se fasse avec un minimum de perturbations et de temps d’arrêt pour les habitants.