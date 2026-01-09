L’Ajuntament de L’Hospitalet s’associe à Logicalis Spain et IBM pour mettre à niveau son infrastructure de stockage
L’Ajuntament de L’Hospitalet est le conseil municipal de la commune de L’Hospitalet de Llobregat, en Catalogne (Espagne). La commune offre à ses quelque 300 000 habitants diverses infrastructures, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que la possibilité de participer à des services sociaux et à des événements culturels. Ces services s’appuient sur une infrastructure numérique interne destinée aux employés de la municipalité et sur un portail externe qui offre aux habitants un accès sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Alors que la solution de stockage existante utilisée par l’Ajuntament de L’Hospitalet arrivait en fin de vie, le conseil municipal a rencontré des problèmes de performances et a eu de plus en plus de mal à maintenir la cohérence de la disponibilité des données. Afin d’éviter toute interruption des services essentiels et de soutenir les innovations futures, il a cherché à moderniser son infrastructure de stockage centrale tout en veillant à ce que la transition se fasse avec un minimum de perturbations et de temps d’arrêt pour les habitants.
Pour l’Ajuntament de L’Hospitalet, les baies IBM FlashSystem 5200 étaient un choix naturel, étant donné que le conseil municipal utilisait la technologie IBM depuis de nombreuses années et en était très satisfait. Grâce aux modules IBM FlashCore, les baies ont aidé l’équipe informatique à améliorer les performances tout en réalisant des économies.
« IBM FlashSystem 5200 nous a offert une faible latence et une grande fiabilité, ainsi qu’une intégration facile à notre infrastructure existante », confirme Marti Duedra, directeur technique de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
En collaboration avec Logicalis Spain, partenaire commercial IBM Platinum, l’équipe informatique a intégré la solution dans les environnements mainframe et à systèmes ouverts. Elle a également mis à niveau son environnement réseau en déployant le commutateur IBM Storage Networking SAN64B-7.
« L’expertise technique de Logicalis Spain est sans égale, affirme M. Duedra. La mise en œuvre de la technologie IBM HyperSwap nous a permis de passer facilement de notre environnement VMware à une configuration de cluster étendu. »
La solution de stockage IBM a aidé l’Ajuntament de L’Hospitalet à réduire au minimum les temps d’arrêt imprévus tout en améliorant les performances de plus de 150 machines virtuelles (VM) qui exécutent des serveurs d’application, des bases de données et des contrôleurs de domaine. La solution améliore l’expérience utilisateur en offrant des réponses à l’échelle de la microseconde, même en cas de charges importantes. La compression des données par le matériel et la compacité de la baie 1U ont également aidé le conseil municipal à réduire l’empreinte du centre de données et à diminuer les coûts opérationnels.
La nouvelle architecture active-active permet un basculement automatique, offrant un objectif de point de récupération (RPO) et un objectif de temps de récupération (RTO) de zéro seconde.
Avec un chiffrement certifié FIPS 140-2 intégré, des sauvegardes immuables et une détection avancée des anomalies, IBM FlashSystem 5200 contribue à renforcer la sécurité des données. L’Ajuntament de L’Hospitalet est désormais prêt à fournir des services ininterrompus à des milliers de résidents et à développer ses offres numériques.
Intégrateur technologique de premier plan fort de plus de 30 ans d’expérience, Logicalis Spain accompagne la transformation numérique des entreprises grâce à des solutions technologiques personnalisées, flexibles et évolutives. En tant que partenaire commercial IBM Platinum, l’entreprise propose des services dans des domaines clés tels que l’analyse des données, la cybersécurité et la conformité, le cloud et l’intelligence artificielle.
Déployez les baies de stockage IBM FlashSystem 5200 pour bénéficier d’une infrastructure de stockage de données économique, haute densité et évolutive.
