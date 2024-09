Lors d’un événement organisé par IBM au sujet des bouleversements numériques, Lemvigh-Müller a assisté à une démonstration de la technologie Watson et s’est rendu compte qu’elle pouvait être la solution à ses problèmes. La société a donc chargé IBM Services de réaliser une étude PoT (Proof of Technology), dans le cadre de laquelle des experts IBM ont travaillé avec les data scientists de Lemvigh-Müller pour identifier des cas d’utilisation typiques et créer une solution prototype basée sur la technologie Watson Explorer.

« Nous avons vu que la technologie IBM Watson pourrait aider nos représentants commerciaux à “conseiller” le bon produit en fonction des informations que les clients leur fournissent concernant leurs besoins, explique M. Christensen. L’étude PoT a été couronnée de succès et l’équipe de IBM Services nous a aidé dans l’élaboration d’une étude de rentabilité à présenter à notre conseil d’administration. »

La direction d’entreprise de Lemvigh-Müller a donné son feu vert au projet. L’entreprise se donnait six mois pour lancer la production d’une solution. Elle s’est donc embarquée dans un processus de développement agile basé sur Scrum avec l’aide de IBM Services.

M. Christensen commente : « IBM nous a aidés à adopter une approche itérative du projet qui a très bien fonctionné. Il était difficile de définir au départ ce à quoi nous voulions que la solution finale ressemble. Le fait de pouvoir évaluer de nombreux composants livrables s’est donc avéré idéal pour nous. »

Créer un guichet unique pour les représentants commerciaux

Pour créer un dictionnaire de produits Lemvigh-Müller, l’équipe IBM a travaillé avec les parties prenantes de toute l’entreprise pour connaître toutes les différentes manières de faire référence à chaque article ainsi que les ventes additionnelles appropriées. Celui-ci a été importé dans la plateforme Watson Explorer et connecté à SAP ERP, où les fonctionnalités d’IA de la solution ont permis d’effectuer des recherches performantes sur l’ensemble des produits, des informations sur les fournisseurs, des informations sur les clients et des factures de l’entreprise, ainsi que de fournir des suggestions de vente incitative et de vente croisée. La solution se chargera bientôt d’explorer les sites Web des fournisseurs à la recherche de nouvelles informations pour enrichir le jeu de données sous-jacent.

Grâce à une interface unique et facile à utiliser, les représentants commerciaux de Lemvigh-Müller peuvent trouver toutes les informations dont ils ont besoin pour répondre aux demandes des clients en utilisant des termes de recherche imprécis. IBM a doté l’outil d’une fonctionnalité d’optimisation de la pertinence, perfectionnant ainsi l’ordre dans lequel les résultats de recherche apparaissent afin qu’ils soient bien adaptés au client et rentables pour Lemvigh-Müller. La solution affiche les niveaux de stock et l’emplacement des stocks, et propose de filtrer les résultats par promotions en cours. Si un utilisateur recherche un produit déréférencé, la solution Watson Explorer suggère des produits de substitution. Lorsqu’un commercial a trouvé les bons produits pour un client, il peut les ajouter à un panier et l’envoyer au système SAP ERP de l’entreprise pour faciliter le paiement.

Pour tirer parti des connaissances institutionnelles et optimiser la solution en continu, l’équipe IBM a inclus un mécanisme de retour d’informations. Les utilisateurs peuvent proposer des améliorations concernant les résultats de recherche manquants ou non pertinents, les synonymes ou les surnoms utilisés pour les produits, les opportunités de vente négligées et les idées de nouvelles fonctionnalités. M. Christensen ajoute : « En intégrant une dimension ludique à la solution, où les employés participent à l’amélioration du système, nous encourageons son adoption par les utilisateurs. »