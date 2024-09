C’est dans cette optique d’automatisation que Leaf Group a décidé de passer aux conteneurs.

Lors de la transition des charges de travail traditionnelles vers les charges de travail conteneurisées, l’équipe TechOps a découvert que sa solution de gestion des performances des applications existante n’offrait pas le niveau d’automatisation et de visibilité nécessaire pour faire face à la complexité qu’introduisent les conteneurs, les microservices et Kubernetes. « La prise en charge des conteneurs était inexistante, explique Marcus Sengol. Nous avons dû transposer la façon dont les conteneurs étaient considérés comme des serveurs, et cela n’a pas bien fonctionné ».

A la recherche d’une nouvelle solution capable d’automatiser la surveillance et de s’adapter à la vitesse des nouveaux flux de travaux CI/CD conteneurisés, les six équipes de développement de Leaf Group ont assisté à un bake-off entre Instana et Datadog, au terme duquel Instana s’est imposé.

« Nous avons choisi Instana pour plusieurs raisons, déclare M. Sengol. La solution est intuitive et fournit automatiquement la visibilité nécessaire pour nos applications conteneurisées. Elle est rentable, puisqu’elle représente un tiers du coût de notre précédente solution APM. Et l’assistance est inégalée, c’est la meilleure que j’aie jamais vue. »

Aujourd’hui, Leaf Group utilise Instana pour automatiser le traçage réparti et l’analyse des causes premières, mais aussi pour surveiller la vitesse des sites Web, les temps de chargement des pages, les temps d’attente et les logs, tout en s’efforçant de faire évoluer l’entreprise grâce à l’automatisation.