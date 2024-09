Lorsqu’une grande chaîne de restaurants familiaux a voulu communiquer des promotions très intéressantes à ses principaux clients pendant le déjeuner et le dîner, inciter à reconsidérer la marque grâce à une visibilité maximale et s’adresser aux bons clients, au bon endroit et au bon moment, elle s’est tournée vers IBM Watson Advertising afin d’atteindre les clients recherchés.

En utilisant les arrière-plans de marque primés et les localisateurs de magasins créatifs et personnalisés d’IBM Watson Advertising sur les propriétés numériques de The Weather Channel, IBM Watson Advertising a fait la promotion des nouvelles offres spéciales du menu de la marque pendant des créneaux très importants.

Les clients actuels et potentiels ont été ciblés efficacement par le biais de l’offre de localisation exclusive d’IBM Watson Advertising (ciblage géographique). La campagne incluait également une étude d’attribution visant à mesurer les visites en magasin.