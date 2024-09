« Krista Software, l’un des principaux fournisseurs de technologies d’IA, est ravi d’intégrer la plateforme watsonx.ai d’IBM pour accélérer notre mission consistant à créer une technologie qui comprend les gens. La valeur potentielle des grands modèles de langage (LLM) et de l’IA générative suscite beaucoup d’enthousiasme sur le marché. Cependant, de nombreuses équipes ont du mal à se lancer en raison de préoccupations liées aux coûts, à la confidentialité des données et à d’autres aspects de la préparation de l’entreprise aux solutions LLM disponibles. IBM watsonx.ai est la première offre LLM de niveau entreprise à proposer une IA fiable, évolutive et transparente pouvant être fournie dans les délais et gérée à des coûts qui correspondent au retour sur investissement (ROI) le plus élevé du secteur. »



Luther Birdzell

responsable de l’IA

Krista Software