Avec une base d'utilisateurs mondiale et plus de 3 300 employés répartis dans une cinquantaine d'entreprises, Komax Group, leader mondial du traitement automatisé des fils, cherchait à moderniser ses activités. Cependant, pour le groupe, toute solution mise en œuvre devait impérativement être à la fois flexible et capable de suivre le rythme de l'ampleur et de la distribution des activités de Komax.

Selon le site Web de Komax, la proximité avec le client, ainsi que des délais de réaction et d'approvisionnement courts, sont essentiels à la réussite. C'est pourquoi Komax applique depuis de nombreuses années la devise « global local » (mondial et local) : une production mondiale avec un réseau de vente, d'ingénierie et de service local unique sur tous les continents.