Avec l’adoption croissante du cloud hybride, les données sont désormais stockées partout, dans des entrepôts de données, des data lakes et des lakehouses, mais aussi dans différents environnements cloud et sur site. Connecteurs essentiels entre les différentes sources de données et les applications, les API développées n’ont jamais été aussi nombreuses. GraphQL est l’un des formats d’API qui a connu la croissance la plus rapide ces dernières années. Avec GraphQL, les entreprises peuvent itérer plus rapidement leurs API et le développement d’applications en développant une couche d’API GraphQL unifiée pour toutes leurs données.

IBM API Connect facilite la création et le déploiement d’une API GraphQL de niveau production en quelques minutes. Il vous suffit de fournir les détails de connexion de votre source de données et une API GraphQL sécurisée et optimisée sera instantanément générée. Vous pouvez également combiner (ou fédérer) des données provenant de plusieurs sources, telles que SQL, NoSQL, REST, SOAP et d’autres API GraphQL. Les API GraphQL créées dans API Connect sont sécurisées et très performantes par nature, car elles s’exécutent dans un moteur GraphQL en mémoire, basé sur Golang.