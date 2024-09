Regroupement d’API Les API sont regroupées dans un ou plusieurs produits, chacun pouvant contenir des formules différentes avec ses propres quotas et limites tarifaires. Les fournisseurs d’API gèrent facilement la disponibilité et la visibilité des produits et des forfaits API en gérant efficacement les API à toutes les étapes de leur cycle de vie et en offrant une expérience fluide aux développeurs d’applications. En savoir plus sur l'utilisation des produits d'IBM API Connect

Isoler l’environnement IBM API Connect utilise des catalogues et des espaces pour permettre aux fournisseurs d’API d’offrir isolement et autonomie aux équipes internes tout en gérant la gouvernance de toutes les API à partir d’une seule interface centrale. Les équipes des fournisseurs d’API transfèrent les produits vers des catalogues ou des espaces, puis les publient sur un portail de développeur associé pour une distribution externe. En savoir plus sur la syndication dans IBM API Connect

Gérer les utilisateurs Les fournisseurs d’API peuvent contrôler l’accès des utilisateurs aux organisations de type fournisseur grâce à des rôles et à des autorisations à granularité fine. Ils peuvent également gérer les organisations de type consommateur qui s’inscrivent pour accéder à leurs API. Des communautés de développeurs peuvent en outre être créées pour regrouper une collection d’organisations de type consommateur auxquelles un ensemble particulier de produits et de formules peut être mis à disposition. En savoir plus sur l’administration de l’accès utilisateur dans IBM API Connect