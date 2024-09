Knowledge Orchestrator utilise sa propre solution depuis 12 mois et a largement dépassé les attentes.

Aujourd’hui, avec une équipe de cinq équivalents temps plein (ETP) plus KIRA, un assistant IA, la base de connaissances de l’entreprise contient plus de 2 000 articles (ou 500 000 mots). Si la taille de la base de connaissances numérique est intéressante en soi, ce qui est plus important, c’est l’engagement sous-jacent des employés. Les données montrent que chaque employé lit en moyenne 9,3 articles par jour et en rédige 0,9. Ce niveau d’engagement incroyablement élevé n’est possible que parce que chaque aspect de leur activité est enregistré dans la plateforme de connaissances de l’entreprise.

La solution d’IBM, achetée avec l’aide de Meier Business Systems (MBS), a résolu le problème métier de différentes manières.

Tout d’abord, en fournissant un accès à une architecture cloud de niveau entreprise sur IBM Cloud, la solution a été déployée au sein d’un cluster Kubernetes. Cela a permis de promouvoir l’évolutivité, la disponibilité et la gestion efficace des ressources futures.

Deuxièmement, la solution utilise IBM Carbon Design System, qui fournit un ensemble cohérent de directives de conception et de composants pour garantir une expérience utilisateur fluide et accessible.

Enfin, et surtout, la technologie avancée derrière les algorithmes de production de contenu de Knowledge Orchestrator a été conçue pour s’exécuter intégralement dans IBM watsonx.ai. Cela permet à Knowledge Orchestrator de profiter du vaste catalogue de services et d’API basés sur le cloud d’IBM, y compris le traitement automatique du langage naturel, le speech to text ainsi que des modèles de fondation tels que Google Flan, Facebook Llama et IBM Granite pour le traitement du langage spécifique aux tâches.

La solution est en phase finale de test avec une poignée de clients fondateurs, qui l’utilisent pour renforcer les capacités de leurs équipes de vente. La fonctionnalité s’étendra ensuite à d’autres domaines de l’entreprise, notamment la prévision des ventes, l’analytique de la production et la simulation de la rentabilité.

Knowledge Orchestrator souhaite désormais travailler avec IBM pour faire évoluer la solution et apporter la puissance des LLM à un plus grand nombre d’entreprises.