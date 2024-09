Avec la solution Db2 on Cloud, knowis peut offrir à ses clients une solution entièrement gérée qui permet de réduire les coûts d'installation et de maintenance. Par le passé, lorsque knowis approchait un client potentiel au sujet de la plateforme isfinancial, la discussion devait porter sur les modalités d'installation et de prise en charge d'une infrastructure sur site. Mais avec l'offre Db2 on Cloud, knowis peut désormais proposer une option de déploiement basée sur le cloud, ce qui a permis de court-circuiter le cycle de vente.

L'option cloud a également élargi la base de clients potentiels de l'entreprise. Auparavant, Knowis se concentrait sur la vente aux grandes entreprises parce qu'elles disposaient de l'infrastructure, des compétences et des ressources nécessaires pour exploiter une plateforme sur site. Mais avec la solution Db2 on Cloud, la plateforme isfinancial est disponible à un coût total de possession (TCO) inférieur et ne nécessite aucune maintenance de la part du client, ce qui la met à la portée des banques et institutions financières de plus petite taille. « C'est une excellente opportunité pour nous de disposer d'une deuxième option de déploiement et de nous adresser à des clients plus modestes sur le marché financier », déclare M. Sternkopf.