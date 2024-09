Kilroy Blockchain utilise la technologie blockchain et l’IA d’IBM pour créer des applications indispensables au quotidien. Par exemple, Riley est une application qui aide les personnes aveugles et malvoyantes à se déplacer dans leur environnement, tandis que Cognitive Roadway Knowbot permet aux villes d’exploiter des données auxquelles elles n’avaient pas accès auparavant.

Défi Kilroy a remarqué que bien que les personnes aveugles ou malvoyantes âgées de 18 à 21 ans possédaient des smartphones et des casques, elles ne pouvaient pas se repérer dans leur environnement sans l’aide de quelqu’un d’autre. L’entreprise a donc décidé de se servir de l’IA pour en changer, donnant ainsi naissance à Riley, une application révolutionnaire basée sur l’IA.

Transformation L’application Riley de Kilroy Blockchain fournit aux personnes aveugles et malvoyantes une description orale de ce qui les entoure. Pour ce faire, elle capture une image de leur environnement avant de l’envoyer au service IBM Watson Visual Recognition, un service d’IA basé sur le cloud faisant partie du portefeuille IBM Developer Cloud, pour analyse. Le service IBM Watson Text to Speech convertit ensuite les descripteurs textuels en une annonce vocale.

L’application que nous avons créée avec IBM Watson a le potentiel d’améliorer la qualité de vie de millions de personnes aveugles et malvoyantes en les rendant plus indépendantes. Karen Kilroy Founder and Chief Executive Officer Kilroy Blockchain LLC