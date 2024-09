Ensemble, IBM et Kerry ont développé une plateforme d’IA très efficace, pensée pour permettre aux marques alimentaires et de boissons d’explorer les préférences changeantes des consommateurs et de mettre sur le marché des produits à succès. « Connaître les produits qu’attendent les consommateurs permet à nos clients de démarrer leur développement plus tôt et de les mettre sur le marché là où la demande est la plus forte. Tout le monde y gagne », explique James Sandora.

La solution s’est avérée indispensable pour ce client de Kerry qui recherchait une nouvelle saveur afin d’aider une marque de snacks connue à se démarquer. Grâce à Kerry Trendspotter, Kerry a pu identifier les tendances aromatiques émergentes et livrer les concepts produits en cinq jours au lieu de quatre à six semaines. Un projet d’une durée habituelle de six à neuf mois a pris au total, de l’idéation à la commercialisation, moins de deux mois au client, ce qui représente un gain de temps considérable.

Associant la technologie Watson au savoir-faire sectoriel de Kerry, Kerry Trendspotter n’a pas d’égal sur le marché. « Les entreprises technologiques tentent de rivaliser avec notre offre », affirme James Sandora. « Mais cela fait bientôt 50 ans que nous proposons des produits qui exploitent les tendances que nous observons en matière d’alimentation et de boissons. Ce qui nous rend si singuliers, c’est la valeur que nous apportons à nos clients. »

Afin de répondre présent face à l’engouement que Kerry Trendspotter suscite à l’international, Kerry et IBM travaillent ensemble pour proposer des résultats traduits en plusieurs langues aux marques alimentaires et de boissons du monde entier. L’entreprise salue les efforts continus qu’IBM déploie en matière d’innovation et d’accompagnement.

« Ce que j’apprécie le plus dans notre partenariat avec IBM, c’est son approche itérative et collaborative », déclare James Sandora. « L’équipe qui nous a accompagnés n’a eu de cesse de peaufiner les idées pour nous permettre de prédire efficacement les tendances. »