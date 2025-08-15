À propos de JBCC

JBCC a accompagné plus de 600 entreprises clientes dans leur migration vers le cloud via son service EcoOne, offrant un support complet allant de l’architecture cloud aux opérations et au-delà.

Cependant, après la migration et le recours aux services de cloud public, un nombre croissant de clients ont constaté que leurs factures de services cloud étaient plus élevées que prévu.

Plusieurs facteurs expliquaient cette situation, notamment l’attribution de ressources serveurs et applications supérieures aux besoins, l’augmentation des fichiers journaux et de sauvegarde, ainsi que le maintien de ressources temporaires même après la fin de leur utilisation. L’un des facteurs préoccupants était la difficulté à détecter ces situations en temps réel. La dépréciation du yen japonais par rapport au dollar américain a également joué un rôle majeur.

Pour répondre à ces préoccupations, JBCC fournit désormais des rapports d’évaluation de l’état opérationnel dans des environnements multi-cloud afin d’optimiser l’utilisation du cloud.

Bien que des rapports compatibles multi-cloud soient déjà émis via les services existants d’EcoOne, les rapports de recommandations étaient générés séparément pour chaque cloud, avec des résultats dépendant des critères et de la précision propres à chaque fournisseur. De plus, la vérification par un ingénieur système spécialisé restait nécessaire lors de modifications réelles des configurations, ce qui constituait également un défi.