À propos de JBCC

IBM® Apptio Cloudability Premium pour optimiser les coûts et les opérations cloud
JBCC a accompagné plus de 600 entreprises clientes dans leur migration vers le cloud via son service EcoOne, offrant un support complet allant de l’architecture cloud aux opérations et au-delà.
Cependant, après la migration et le recours aux services de cloud public, un nombre croissant de clients ont constaté que leurs factures de services cloud étaient plus élevées que prévu.
Plusieurs facteurs expliquaient cette situation, notamment l’attribution de ressources serveurs et applications supérieures aux besoins, l’augmentation des fichiers journaux et de sauvegarde, ainsi que le maintien de ressources temporaires même après la fin de leur utilisation. L’un des facteurs préoccupants était la difficulté à détecter ces situations en temps réel. La dépréciation du yen japonais par rapport au dollar américain a également joué un rôle majeur.
Pour répondre à ces préoccupations, JBCC fournit désormais des rapports d’évaluation de l’état opérationnel dans des environnements multi-cloud afin d’optimiser l’utilisation du cloud.
Bien que des rapports compatibles multi-cloud soient déjà émis via les services existants d’EcoOne, les rapports de recommandations étaient générés séparément pour chaque cloud, avec des résultats dépendant des critères et de la précision propres à chaque fournisseur. De plus, la vérification par un ingénieur système spécialisé restait nécessaire lors de modifications réelles des configurations, ce qui constituait également un défi.
Ce que JBCC a pu réaliser avec Cloudability Premium :
Association de la facturation flexible à l’usage (pay-as-you-go) de Cloudability Premium avec un ESA (Embedded Solution Agreement) pour permettre aux PME de démarrer à petite échelle, avec un périmètre et des coûts adaptés à leur taille. Fourniture de services gérés pour pallier la pénurie de personnel IT dans les PME japonaises.
Par ailleurs, les ressources GPU (unités de traitement graphique), dont la demande augmente fortement à l’échelle mondiale, sont reconnues pour leur coût élevé et leur valeur stratégique.
L’optimisation des ressources et des coûts liés aux instances GPU peut se révéler particulièrement efficace, notamment pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Pour répondre à ces enjeux, JBCC a testé et validé les fonctionnalités d’IBM Apptio Cloudability et d’IBM Turbonomic.
IBM Cloudability récupère les données de facturation des principaux fournisseurs de services cloud, les normalise, les structure et les restitue sous forme d’une vue unique centralisée. Ainsi, même dans un modèle de dépenses cloud publiques fluctuantes, il est possible de comparer, sous de nombreux angles, l’utilisation et les coûts par division au sein d’une entreprise, de les analyser d’un point de vue comptable et d’identifier d’éventuelles anomalies financières.
IBM Turbonomic fournit également une prise de décision opérationnelle automatisée, ainsi que des actions facilitant l’optimisation des ressources cloud grâce à l’IA. Cela permet de réduire la charge opérationnelle tout en garantissant en continu l’optimisation des performances et des coûts, pour des investissements cloud plus intelligents.
JBCC Corporation est une entreprise de services informatiques qui gère l’ensemble du cycle de vie des systèmes : de la conception à l’infrastructure, en passant par les opérations, avec un accent particulier sur les services cloud. L’entreprise se distingue par un développement ultra-rapide des systèmes. Associée à des services de sécurité et d’IA, elle résout les problématiques de ses clients grâce à son expertise technologique et à sa rapidité d’exécution.
Cloudability permet d’optimiser les ressources cloud pour améliorer les coûts, les performances et la qualité.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, le logo IBM, IBM Consulting, IBM Datacap, IBM Db2 et IBM Watson sont des marques commerciales d’International Business Machines Corp., déposées dans de nombreux pays. Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de sa publication initiale et peuvent être modifiées sans préavis par IBM. Les offres mentionnées dans le présent document ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays où la société IBM est présente.
Les exemples cités ou décrits illustrent l’utilisation que certains clients font des produits IBM et précisent les résultats qu’ils ont pu obtenir. Les chiffres réels en termes de coûts environnementaux et de performance peuvent varier d’un client à l’autre en fonction de la configuration et des conditions de fonctionnement.