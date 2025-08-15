À propos de JBCC

Optimisation des ressources cloud avec IBM FinOps pour améliorer la précision des services gérés

IBM® Apptio Cloudability Premium pour optimiser les coûts et les opérations cloud

Avec l’augmentation de l’utilisation du cloud, les coûts ont grimpé bien au-delà des prévisions.

JBCC a accompagné plus de 600 entreprises clientes dans leur migration vers le cloud via son service EcoOne, offrant un support complet allant de l’architecture cloud aux opérations et au-delà.

Cependant, après la migration et le recours aux services de cloud public, un nombre croissant de clients ont constaté que leurs factures de services cloud étaient plus élevées que prévu.

Plusieurs facteurs expliquaient cette situation, notamment l’attribution de ressources serveurs et applications supérieures aux besoins, l’augmentation des fichiers journaux et de sauvegarde, ainsi que le maintien de ressources temporaires même après la fin de leur utilisation. L’un des facteurs préoccupants était la difficulté à détecter ces situations en temps réel. La dépréciation du yen japonais par rapport au dollar américain a également joué un rôle majeur.

Pour répondre à ces préoccupations, JBCC fournit désormais des rapports d’évaluation de l’état opérationnel dans des environnements multi-cloud afin d’optimiser l’utilisation du cloud.

Bien que des rapports compatibles multi-cloud soient déjà émis via les services existants d’EcoOne, les rapports de recommandations étaient générés séparément pour chaque cloud, avec des résultats dépendant des critères et de la précision propres à chaque fournisseur. De plus, la vérification par un ingénieur système spécialisé restait nécessaire lors de modifications réelles des configurations, ce qui constituait également un défi.
Environ 55 % Exemple de plus forte économie mensuelle sur les coûts cloud Environ 30 % Économie mensuelle moyenne sur les coûts cloud
En intégrant IBM Apptio Cloudability Premium à EcoOne, nous pouvons désormais proposer à un plus grand nombre d’entreprises clientes un service d’optimisation des coûts cloud à la fois abordable et hautement systématisé. Toutes nos entreprises clientes, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), ont des besoins de gestion des ressources et des coûts liés au cloud computing, mais beaucoup ne l’ont pas encore mise en œuvre en raison d’un manque de ressources humaines. Grâce à ce service intégré, nous pouvons visualiser les coûts cloud, réduire le gaspillage de ressources, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la résolution de problématiques sociétales sans alourdir les opérations IT. À l’avenir, JBCC et IBM entendent contribuer de manière significative à la société grâce à ce service de co-création. Kanako Nunokawa Directrice générale, division Cloud hybride JBCC
Améliorer la précision des services EcoOne a permis de maximiser la valeur des investissements IT

Ce que JBCC a pu réaliser avec Cloudability Premium :

  • Refonte de la logique de détermination des configurations recommandées pour permettre des décisions complètes en matière de configuration.
  • Production de rapports unifiés pour plusieurs services cloud, y compris Azure CSP (Cloud Solution Provider) fourni par Microsoft.
  • En plus du calcul du volume optimal de ressources, fourniture des ajustements nécessaires liés aux modifications de configuration et autres prérequis, avec des recommandations applicables en pratique.
  • Évaluations d’optimisation du dimensionnement à haute précision sur une période maximale de 90 jours, incluant des projections préliminaires de l’impact des changements de configuration.
  • Recommandations optimales d’augmentation de capacité en plus de la diminution, permettant un choix de configuration flexible en fonction de l’activité des clients de JBCC.
  • Émission automatique de rapports de risque liés aux modifications de configuration, permettant d’anticiper l’impact des changements.
  • Détection des dépenses anormales pour limiter les coûts inutiles grâce à l’identification précoce d’erreurs de configuration, de hausses imprévues dues à des paramètres non autorisés ou de communications anormales en cas d’infection par un logiciel malveillant.

Association de la facturation flexible à l’usage (pay-as-you-go) de Cloudability Premium avec un ESA (Embedded Solution Agreement) pour permettre aux PME de démarrer à petite échelle, avec un périmètre et des coûts adaptés à leur taille. Fourniture de services gérés pour pallier la pénurie de personnel IT dans les PME japonaises.

Par ailleurs, les ressources GPU (unités de traitement graphique), dont la demande augmente fortement à l’échelle mondiale, sont reconnues pour leur coût élevé et leur valeur stratégique.

L’optimisation des ressources et des coûts liés aux instances GPU peut se révéler particulièrement efficace, notamment pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
Relever le défi d’une optimisation plus précise des ressources cloud

Pour répondre à ces enjeux, JBCC a testé et validé les fonctionnalités d’IBM Apptio Cloudability et d’IBM Turbonomic.

IBM Cloudability récupère les données de facturation des principaux fournisseurs de services cloud, les normalise, les structure et les restitue sous forme d’une vue unique centralisée. Ainsi, même dans un modèle de dépenses cloud publiques fluctuantes, il est possible de comparer, sous de nombreux angles, l’utilisation et les coûts par division au sein d’une entreprise, de les analyser d’un point de vue comptable et d’identifier d’éventuelles anomalies financières.

IBM Turbonomic fournit également une prise de décision opérationnelle automatisée, ainsi que des actions facilitant l’optimisation des ressources cloud grâce à l’IA. Cela permet de réduire la charge opérationnelle tout en garantissant en continu l’optimisation des performances et des coûts, pour des investissements cloud plus intelligents.
À propos de JBCC

JBCC Corporation est une entreprise de services informatiques qui gère l’ensemble du cycle de vie des systèmes : de la conception à l’infrastructure, en passant par les opérations, avec un accent particulier sur les services cloud. L’entreprise se distingue par un développement ultra-rapide des systèmes. Associée à des services de sécurité et d’IA, elle résout les problématiques de ses clients grâce à son expertise technologique et à sa rapidité d’exécution.

