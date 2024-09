Jamworks AI (lien externe à ibm.com) est un puissant outil de prise de notes et de productivité qui enregistre, transcrit, résume et génère des informations pertinentes à partir de réunions, de conversations et de conférences. Travaillant avec l’IA depuis environ quatre ans, l’équipe est convaincue que cette technologie a le pouvoir de transformer notre façon d’étudier et de travailler, en apportant des avantages particuliers aux personnes handicapées et neurodivergentes, à condition que la technologie soit mise en œuvre de manière sûre et responsable.